«Unschön, dass eine Partei ausgeschert ist»: das Video zur aussergewöhnlichen Grossratssitzung

Das sehen nicht alle so. "Unschön, dass da eine Partei ausgeschert ist", sagte FDP-Präsident Lukas Pfisterer." Es sei schliesslich eine Abmachung gewesen, "diese Bühne nicht für solche Erklärungen zu nutzen".

Sogar Ratspräsidentin Edith Saner hätte es sich gewünscht: ein Traktandum zur Coronakrise. Doch das Büro des Grossen Rats lehnte ab. Die entsprechenden Fragestellungen sollen erst in den Kommissionen bearbeitet werden, an der Sitzung vom 12. Mai sollte die Coronapandemie und ihre Auswirkungen kein Thema sein.

Und dann war da ja noch dieser ungewohnte Grossratssaal: die Umwelt-Arena in Spreitenbach, die es unter anderem ermöglichte, die Ratsmitglieder so weit auseinander zu setzen, dass die Corona-Schutzmassnahmen eingehalten werden konnten. In vielerlei Hinsicht gewöhnungsbedürftig für die Parlamentarier.

Wie an einer Parteiversammlung fühlte sich Thomas Leitch-Frey. Und Lukas Pfisterer fehlte der Augenkontakt, "die feinen Gespräche". Aber: "Hauptsache, wir können wieder tagen."