Unklarheit und fehlende Leitlinien: Die FDP will klarere Vorgaben für Schulen während der Coronakrise

Für den Unterricht, der nach den Ferien höchstwahrscheinlich aus der Ferne weitergehen wird, seien klare Rahmenbedingungen und Leitlinien sowie deren gezielte Kommunikation unerlässlich. Das schreibt die FDP Aargau in einem offenen Brief an den Regierungsrat.

Gemäss Freisinn stellen sich vordergründig Herausforderungen und offene Fragen zu Lehrabschluss- und Maturaprüfungen und Promotionen sowie verbindlichen Vorgaben für Schulen und die Aufhebung der Freiwilligkeit von Schularbeiten. Ein Katalog von elf Fragen hat die FDP zusammengestellt, bewusst so, dass sie mit Ja oder Nein beantwortet werden können, sie die Regierung also möglichst wenig zusätzlich belasten.

«Wir wurden von verschiedenen Seiten auf diese Aspekte hingewiesen. Eine klare Haltung und verbindliche Leitlinien des Bildungsdepartements werden vermisst», sagt Sabina Freiermuth, FDP-Fraktionspräsidentin im Grossen Rat und Mitunterzeichnerin des Briefs.

Der Kanton kann nicht alles selber entscheiden

Alex Hürzeler, der Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS), bestätigt, dass insbesondere noch unklar ist, wie die Abschlüsse der Sekundarstufe 2 – die Maturitätsschulen und die Berufsbildung – stattfinden können. Ziel sei, die Prüfungen möglichst durchzuführen, in der Berufsbildung zumindest der praktische Teil.

Dafür habe er sich, wie eine Mehrheit der Bildungsdirektoren, bei der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) starkgemacht. Ob erfolgreich, wird Ende Woche bekannt. «Gerade bei den praktischen Prüfungen hat nicht nur der Kanton, sondern vor allem der Bund das Heft in der Hand und richtigerweise werden die Berufsverbände in den Entscheid einbezogen», so der Bildungsdirektor.