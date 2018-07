«Unhaltbare Zustände»

Roth verweist auf das Rechtsgutachten, das sie in Auftrag gegeben hatte. Dieses zeige klar, dass das Vorgehen der Krankenkassen unzulässig sei. Es gehe nicht darum, sich über den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts hinwegzusetzen. "Aber der Vertrauensschutz ist in diesem Fall höher zu gewichten als die Rechtsdurchsetzung", sagt Roth am Montag.

Eigenes Rechtsgutachten

Regierungsrätin Roth stützt sich bei ihren Aussagen auf ein Rechtsgutachten, das sie in Auftrag gegeben hat.

Dieses kommt gemäss der Roths Leiterin Abteilung Gesundheit, Barbara Hürlimann, zum Schluss, dass "das Vertrauensinteresse der an der Pflegefinanzierung Beteiligten klar höher zu gewichten ist als die konsequente Rechtsdurchsetzung".

Würde die Praxis der separaten Verrechnung bis Ende Jahr fortgeführt werden, könnte zudem auf möglichst einfachem Weg die Doppelbelastung des Prämien- und Steuerzahlers vermieden werden, so Barbara Hürlimann: "Folgerichtig müssten die Krankenversicherer die Kosten bis und mit 2018 übernehmen."