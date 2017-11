Ob Newsroom, Tele-M1-Studios oder Druckerei – die 23 Kinder bekamen einiges zu sehen am Zukunftstag im AZ-Mediencenter in der Aarauer Telli. Sie wurden durch die verschiedensten Abteilungen geführt, in denen die AZ Medien auch eine Reihe von Lehrberufen zur Ausbildung von Jugendlichen anbieten.