Ein Psychiater hatte über Jahre immer wieder Sex mit einer Patientin. Die «SonntagsZeitung» berichtete vor einer Woche erstmals über den Fall. Ende 2017 wurde der Psychiater verurteilt und darf nun während zweier Jahre keine Patientinnen mehr behandeln. Der Fall ist rechtlich abgeschlossen, die politische Aufarbeitung hat aber erst begonnen . In der Kritik steht Kantonsarzt Martin Roth – das Opfer wandte sich zuerst an ihn, wurde aber nicht angehört.

Fehr hat die Berichterstattung über den Fall verfolgt und stellt klar: «Es steht ausser Frage, dass zwingend und umgehend ein Strafverfahren hätte eingeleitet werden müssen.» Die betreffende Person bei der Staatsanwaltschaft gehöre sanktioniert, findet er. Der ehemalige Oberrichter kündigt an, er werde mit seiner Kritik an den Oberstaatsanwalt oder den zuständigen Regierungsrat Urs Hofmann gelangen, «sobald ich etwas besser dokumentiert bin». Es sei für ihn unerträglich, «dass im Kanton, in dem ich ein Leben lang gewohnt habe und in dessen Justiz ich fast 40 Jahre in verschiedenen Funktionen tätig war, auf diese dilettantische Weise gewurstelt wird».