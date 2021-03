Unfall Todesfahrt von Bad Zurzach – Rentner steht heute vor Gericht Im Dezember 2018 geriet ein Lieferwagen in Bad Zurzach auf das Trottoir und erfasste dort zwei Fussgängerinnen. Eine von ihnen verstarb noch auf der Unfallstelle. Sie war 39 Jahre alt.

Eine 69-Jährige überlebte den schlimmen Unfall, für ihre Tochter kam jedoch jede Hilfe zu spät. Kantonspolizei Aargau

Das Bezirksgericht Zurzach muss sich heute mit einem tragischen Unfall befassen: Am Samstag, 8. Dezember 2018 verlor ein damals 71-jähriger Mann die Kontrolle über seinen Lieferwagen. Er geriet am Paradiesweg in Bad Zurzach aufs Trottoir, kollidierte zuerst mit mehreren Metallpfosten und erfasste dann eine 69-jährige Passantin sowie deren 39-jährige Tochter.

Die 39-Jährige, die nur ungefähr 10 Minuten entfernt in Bad Zurzach wohnte, verstarb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, erlitt sie durch den Unfall schlimmste Verletzungen, darunter einen fast vollständigen Abriss des Rückenmarks vom Hirnstamm.

Mutter überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen

Ihre Mutter, wohnhaft in Griechenland, musste mit dem Rettungshelikopter ins Universitätsspital Zürich überführt werden. Auch sie erlitt schlimme Verletzungen, darunter zahlreiche Frakturen, Risswunden sowie eine beidseitige Quetschung der Lungen. Doch sie überlebte.