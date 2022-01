Unfall Todesfahrt von Bad Zurzach: Obergericht bestätigt Freispruch von Vorinstanz Im Dezember 2018 verlor in Bad Zurzach ein Rentner die Herrschaft über seinen Lieferwagen. Eine Fussgängerin verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Unfallverursacher wurde vom Bezirksgericht freigesprochen, die Angehörigen gingen in Berufung – ohne Erfolg.

Eine 69-Jährige überlebte den schlimmen Unfall, für ihre Tochter kam jedoch jede Hilfe zu spät. Kantonspolizei Aargau

Im März 2021 musste das Bezirksgericht Zurzach mit einem tragischen Unfall befassen: Am Samstag, 8. Dezember 2018 verlor ein damals 71-jähriger Mann die Kontrolle über seinen Lieferwagen. Er geriet am Paradiesweg in Bad Zurzach aufs Trottoir, kollidierte zuerst mit mehreren Metallpfosten und erfasste dann eine 69-jährige Passantin sowie deren 39-jährige Tochter. Diese verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Lenker des Lieferwagens fuhr nach dem Aufprall mit praktisch unveränderter Geschwindigkeit weiter geradeaus, lenkte dann stark nach links, fuhr über die Gegenfahrbahn und schliesslich in einen Baum.

Die Staatsanwaltschaft forderte damals vor dem Bezirksgericht für den Rentner eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Dieses sprach den Rentner jedoch von Schuld und Strafe frei. Damit waren die Eltern der Getöteten nicht einverstanden, sie legten Berufung ein, und so hatte heute Donnerstag das Obergericht den Fall erneut zu beraten.

Dieses kam ebenfalls zum Schluss, den Rentner treffe keine Schuld. Der Beschuldigte versicherte vor Gericht, er sei nicht eingeschlafen, er habe ein Blackout erlitten. Ob dies tatsächlich so war, konnte nicht abschliessend geklärt werden. Da aber eine Schlafapnoe erst nach dem Unfall diagnostiziert wurde, und auch sonst kein Verschulden des Fahrers festgestellt werden konnte, bestätigte das Obergericht das Urteil der Vorinstanz. Dagegen kann vor Bundesgericht Berufung eingelegt werden.

