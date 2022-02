Gebenstorf LKW-Fahrlehrer erklärt nach tödlichem Unfall: «Der tote Winkel ist für Chauffeure ein ständiger Begleiter» In Gebenstorf ist ein 36-jähriger Velofahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lastwagen beteiligt. Ist es möglich, dass der Chauffeur, der nach der Kollision weiterfuhr, vom Unfall gar nichts mitbekommen hat?

Der tödliche Unfall ereignete sich am Montag in Gebenstorf. CH Media Video Unit

Am Montagmorgen ist es im Kreisel unterhalb der Kirche in Gebenstorf zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Velofahrer gekommen. Eine Augenzeugin hatte den Unfall gemeldet, die Rettungskräfte konnten aber nur noch den Tod des Velofahrers feststellen. Nach dem Lastwagenfahrer wurde zuerst gesucht – er war weitergefahren und hatte den Unfall womöglich gar nicht bemerkt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten Dunkelheit, stürmischer Wind und Regen.

Aufgrund der Medienberichte meldete sich im Verlauf des Montagvormittags ein Unternehmen aus der Region. Wie sich zeigte, hatte einer seiner Fahrer den Kreisel in Gebenstorf zur kritischen Zeit passiert. Ob es tatsächlich dessen Anhängerzug war, welcher den Velofahrer überrollt hatte, ist indes noch nicht restlos geklärt.

Martin Bolliger, Fahrlehrer. zvg

Ist es tatsächlich möglich, dass der Chauffeur vom Unfall nichts mitbekommen hat? «Ja, das kann ich mir vorstellen», sagt Martin Bolliger, der zehn Jahre lang als Lastwagenchauffeur unterwegs war und nun in seiner Fahrschule in Gontenschwil als Fahrlehrer tätig ist.

«Ich kenne die genaue Unfallsituation und das Fahrzeug nicht. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass ein Lastwagen einen Velofahrer von der Strasse drängt, ohne dass dieser direkt unter die Räder gerät.»

Heikel werde es immer dann, wenn sich jemand im toten Winkel befinde, also für den Chauffeur nicht sichtbar sei, erklärt Bolliger.

Wie sich im Verlauf des Montags herausgestellt hat, geht die Kantonspolizei momentan davon aus, dass sich der Fahrradfahrer auf dem Trottoir entgegen der Fahrtrichtung bewegt hat:

Am besten hinter Lastwagen warten

Kann bei den heutigen Fahrzeugen der tote Winkel eliminiert werden? «Mit moderner Technik kommen wir immer näher da hin, aber der tote Winkel ist ein ständiger Begleiter eines Chauffeurs. Der Fahrer muss ja dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Spiegel schauen», sagt Bolliger.

Besonders gefährlich werde es immer dann, wenn ein Lastwagen rechts abbiegen müsse. «Das kann bei einer Kreuzung sein, bei der die Velofahrer noch rechts vorbeifahren können, oder beim Verlassen eines Kreisels», erklärt der Fahrlehrer.

Am sichersten sei es, in so einer Situation hinter dem Lastwagen zu warten, sagt Bolliger. Er habe aber auch Verständnis für die Velofahrer und Fussgänger:

«Die meisten Leute realisieren gar nicht, dass sie im toten Winkel sind. Da ist die Sensibilisierung besonders wichtig, bereits in den Schulen.»

Umgekehrt sei auch bei der Ausbildung der Chauffeure der tote Winkel ein wichtiges Thema.

Zusätzliche Gefahr besteht bei E-Bikes. Diese sind nicht immer als solche zu erkennen, sodass Chauffeure von deren Geschwindigkeit überrascht werden können. Dagegen ist ein LKW träge. «Wir trainieren deshalb in der Fahrschule, weit vorauszuschauen und möglichst früh auf Situationen zu reagieren – aber alle Gefahren kann man nicht eliminieren», sagt Bolliger.