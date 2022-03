Hallwil Autofahrer ignoriert Rotlicht und kollidiert mit Zug – Sachschaden ist gross Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Hallwil bei einem Bahnübergang mit dem herannahenden Zug kollidiert. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist hingegen beträchtlich.

Der Autofahrer ignorierte das blinkende Rotlicht und kollidierte so mit einem Zug. Bild: Kantonspolizei Aargau

Ein Auto ist am Mittwoch kurz nach 14.30 Uhr bei der Einmündung der Langjucharten in die Seetalstrasse in Hallwil mit einem Zug zusammengeprallt. Der Autofahrer wollte von der Seitenstrasse her auf die Seetalstrasse gelangen und musste dazu die Bahnlinie queren.

Dabei missachtete der 31- Jährige das blinkende Rotlicht, das vor dem Zug warnte. In der Folge prallte dieser gegen die Front des Autos. Verletzt wurde niemand. An Auto und Zug entstand hingegen grosser Schaden.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Autofahrer an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Der Bahnbetrieb blieb für rund eine Stunde unterbrochen. (az)

Die aktuellen Polizeibilder: