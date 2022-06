Unfall Frontalkollision in Birr: Drei Personen verletzt ins Spital gebracht Am Mittwoch ist es in Birr zu einem Unfall gekommen. Drei Personen wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in Birr. Eine 58-jährige Autofahrerin fuhr auf der Lenzburgerstrasse in Richtung Brugg. Aus noch unbekannten Gründen kam diese auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.

Drei Personen wurden mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

