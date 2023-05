Unfall Frontalkollision zwischen Leibstadt und Koblenz: Verletzte Autofahrerin mit Helikopter ins Spital geflogen Wegen eines Unfalls bei Full-Reuenthal war die Hauptstrasse zwischen Leibstadt und Koblenz gesperrt. Eine Frau musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, geriet eine Frau am Dienstagmorgen auf der Hauptstrasse in Full-Reuenthal auf die Gegenfahrbahn. Sie prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Die Frau wurde in der Folge im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie musste mit dem Helikopter in das Aarauer Kantonsspital geflogen werden.

Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein weiterer Autolenker habe sich leicht verletzt. Warum es zum Unfall kam, sei noch nicht bekannt. Die Strasse zwischen Leibstadt und Felsenau war auf der Höhe Full-Reuenthal in beide Richtungen gesperrt. (ArgoviaToday)