Unfall A1 Es braucht Geduld im Morgenverkehr – mehrere Unfälle sorgen für Staus und Chaos im Aargau Wegen eines Unfalls auf der A1 zwischen Aarau-Ost und Lenzburg und eines Folgeunfalls in der Region Aarau-West kommt es in der morgendlichen Hauptverkehrszeit im Aargau zu diversen Staus.

Wer heute Morgen mit dem Auto unterwegs ist, muss mit einem Zeitverlust von ungefähr 75 Minuten rechnen. Auch die Umfahrung via Hauptstrassen bringt momentan wohl nicht viel. So beträgt der Zeitverlust zwischen Hunzenschwil und Lenzburg beispielsweise rund 45 Minuten. Auch von Niederlenz Richtung Lenzburg, Seon Richtung Lenzburg, Aarau Ost in Richtung Wildegg, Dottikon bis Mägenwil und von Gränichen in Richtung Suhr wurden Wartezeiten zwischen 15 und 20 Minuten gemeldet.

#A1 - Bern -> Zürich - zwischen Aarau-Ost und Lenzburg Stau, Unfall, Fahrbahnverengung — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) January 24, 2023

