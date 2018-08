In Aarau überfällt ein bewaffneter Mann eine Edelmetallhandlung. Auf der A1 in Oftringen erwischt die Polizei einen Falschfahrer mit über 1,7 Promille Alkohol im Blut. In einer Reinacher Bar brennt es und in Untersiggenthal greifen Einbrecher eine 69-jährige Frau in ihrem Haus an. Der 13. November 2013 war ein strenger Tag für die Medienabteilung der Kantonspolizei Aargau. Elf Meldungen verschickte sie an diesem Mittwoch, so viele wie an keinem anderen Tag seit Juni 2000. So weit reicht das Online-Archiv der Polizei zurück. Über 13'200 Meldungen haben sich in den vergangenen 18 Jahren darin angesammelt. Die AZ hat sie nach Delikten und Orten ausgewertet.