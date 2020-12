«Unbefriedigend und nicht nachvollziehbar»: Raubüberfall-Komplize von Felix G. nicht ausgeschafft

Das Bezirksgericht Baden begründete die späte Information des Migrationsamtes gegenüber «20 Minuten» so: «Es gab zwei Mitbeschuldigte, von denen der eine bis an das Bundesgericht gelangte. Entsprechend wurde vor der Meldung an das zuständige Migrationsamt der Bundesgerichtsentscheid in diesem verbundenen Verfahren abgewartet.» Der genannte Mitbeschuldigte ist Felix G., im Urteil des Bundesgerichts sind Joel F. und der dritte Dominikaner zwar erwähnt, allerdings nur in der Beschreibung des Tatablaufs.

SVP-Fraktionschefin Stutz schreibt in ihrem Vorstoss, die verspätete Information des Migrationsamtes durch das Bezirksgericht Baden sei aus ihrer Sicht «unbefriedigend und nicht nachvollziehbar». Dies umso mehr, als Joel F. offenbar diesen Sommer erneut straffällig wurde: Er soll in Zürich einen Albaner niedergestochen haben und erneut in Haft sitzen, wie «20 Minuten» im September berichtete.

SVP-Fraktionschefin fordert eine Zwei-Tage-Frist

«Dieses neue Delikt hätte mitunter verhindert werden können, wenn das zuständige Migrationsamt des Kantons Zürich rechtzeitig über das für rechtskräftige Urteil informiert worden wäre und eine Ausweisung aus der Schweiz hätte verfügen können», kritisiert Stutz. Sie ist der Meinung, rechtskräftige Entscheide müssten innerhalb von zwei Tagen den weiteren zuständigen Behörden übermittelt werden.

Der Regierungsrat hält in seiner Antwort fest, dass die kantonale Justizleitung umgehend aktiv geworden sei, nachdem sie vom Verlauf des Falls Joel F. erfahren habe. Um solche Verzögerungen künftig zu vermeiden, habe die Justizleitung «das Kreisschreiben über die Meldung rechtskräftiger Strafentscheide am 14. September 2020 dahingehend ergänzt, dass – sobald die Rechtskraft feststeht – die Meldungen umgehend, spätestens innert zehn Arbeitstagen, zu erfolgen haben». Diese Regelung gelte unabhängig davon, ob mehrere Beschuldigte in ein Verfahren involviert sind oder ob Mitbeschuldigte ein Rechtsmittel gegen einen Strafentscheid ergreifen.

Eine Landesverweisung stand schon einmal im Raum

Auch bei Felix G., der im Alter von elf Jahren in die Schweiz kam, stand laut «SonntagsZeitung» schon einmal eine Landesverweisung im Raum. Demnach ist der Dominikaner der Justiz in der Schweiz seit Jahren bekannt und wurde seit 2002 wegen diverser Delikte verurteilt. Unter anderem wegen Gefährdung des Lebens, Körperverletzung und Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde auch mit sechs Kilogramm Kokain erwischt und 2006 zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt.

In Halbgefangenschaft in der Strafanstalt Saxerriet SG gelang Felix G. die Flucht, er tauchte in Spanien unter. Dort wird er laut «SonntagsZeitung» später verhaftet und in die Schweiz geführt, wo er die Reststrafe absitzen sollte. 2013 wurde Felix G. vorzeitig auf Bewährung entlassen, legte Rekurs gegen die drohende Landesverweisung ein und beantragte eine neue Aufenthaltsbewilligung. Im Jahr darauf war er am brutalen Überfall in Killwangen beteiligt, der am Anfang dieser Geschichte steht.