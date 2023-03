Umzug Wegen Platzproblemen: Die Taracell AG zieht von Künten nach Lupfig Die Taracell AG aus Künten sucht seit mehreren Jahren einen neuen Firmenstandort. Diesen hat das Unternehmen nun gefunden. Es zieht aus dem Reusstal nach Lupfig.

Die Künter Taracell AG hat in Lupfig einen neuen Firmenstandort gefunden. Gemeindeammann Richard Plüss bestätigt dies im SRF- «Regionaljournal»: «Die Firma kommt nach Lupfig und wird im Jahr 2024 oder spätestens 2025 mit dem Bau beginnen.»

Der neue Standort, der als kantonaler Entwicklungsschwerpunkt gilt, liegt im Gegensatz zu Künten in direkter Nähe zu den Autobahnen A1 und A3.

Stimmvolk stimmte gegen den Zuzug der Firma

Schon 2019 stand die Taracell AG, die sich auf Transportverpackungen aus Kunststoffschaum spezialisiert hat, kurz vor einem Umzug. Damals hätte es nach Niederwil gehen sollen. Dort wollte das Unternehmen in der «Geere» ein Büro- und Produktionsgebäude mit Hochregallager bauen. Der jetzige Standort mitten im Dorfkern von Künten sei zu klein.

Hier in Niederwil wollte die Taracell AG einen neuen Standort aufbauen. Bild: Christian Breitschmid

Doch das Stimmvolk war mit dem Projekt nicht einverstanden. Im November 2019 stimmte es in einer Referendumsabstimmung gegen den Zuzug der Taracell AG. Grund dafür war, dass im Gebiet eine Umzonung in eine Arbeitszone 2 nötig gewesen wäre. Eine Zone, in der auch stark störende Betriebe zugelassen sind.

Der Niederwiler Gemeinderat hätte das Unternehmen gerne im Dorf gehabt. Der damalige Gemeindeammann Walter Koch sagte zur AZ: «Für Niederwil wäre es eine grosse Gelegenheit gewesen, dass ein solch tolles Unternehmen wie die Taracell AG in die Gemeinde zieht. Und damit wäre sichergestellt gewesen, dass die Arbeitsplätze in der Region verankert bleiben.» (fan)