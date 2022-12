Umweltpolitik FDP-Chefin Petra Gössi zum CO2-Nein der Aargauer Freisinnigen: «Das ist nicht repräsentativ für die Basis der Partei» Die Parteispitze in Bern hat das Nein der Aargauer Freisinnigen zum CO 2 -Gesetz registriert.

Petra Gössi, Präsidentin der FDP Schweiz und Nationalrätin (Schwyz). Aufgenommen am 17. März 2021, im Bundeshaus in Bern. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die FDP Aargau hat am vergangenen Dienstag die Nein-Parole zum CO 2 -Gesetz beschlossen, das am 13. Juni zur Abstimmung kommt. Deutlich, mit 103 Nein zu 65-Ja-Stimmen, erteilte sie der Haltung der FDP Schweiz eine Abfuhr. Diese hatte sich im Oktober 2020 als erste Partei hinter das Gesetz gestellt. Die FDP Basel-Stadt lehnt es, wie die Aargauer, ab, die Kantonalparteien aus Solothurn und dem Tessin haben Stimmfreigabe beschlossen. Die meisten anderen FDP-Sektionen befürworten das Gesetz.

Keine Überraschung aus einem konservativen Kanton

Das Nein aus dem Aargau wurde bei der Mutterpartei in Bern registriert. «Natürlich hätte ich es geschätzt, wenn der Aargau unsere Haltung mitgetragen und Ja zum CO2-Gesetz beschlossen hätte», sagt FDP-Schweiz-Parteipräsidentin und Nationalrätin Petra Gössi auf Anfrage. Überrumpelt war sie ob des Entscheids der Aargauer Freisinnigen aber nicht. Dass dieses Thema vor allem in den eher konservativen Kantonen gegensätzliche Reaktionen auslöst, sei nicht überraschend.

Angesichts der Tatsache, dass die grosse Mehrheit der Kantonalsektionen das Gesetz befürwortet, sei das Nein aus dem Aargau weiter auch kein Alarmzeichen. Petra Gössi sagt:

«Die Position der FDP Aargau ist nicht repräsentativ für die Basis der Partei.»

Sie zeige vielmehr, dass die FDP Debatten zulasse und keine bestimmten Sichtweisen aufzwänge. «Wir leben in einer Demokratie, da gilt es, andere Meinungen zu akzeptieren.»

Die FDP verabschiedete Umweltpapier 2019

Petra Gössi begründet nochmals, warum sich die FDP Schweiz in der Klimafrage pointierter engagiert. «Die starke Positionierung in Umweltfragen haben wir auf Wunsch und mit Unterstützung unserer Basis vollzogen.» In zwei Umfragen haben die Freisinnigen ihren Wunsch nach einem stärkeren Engagement der Partei in der Klima- und Umweltpolitik geäussert. «Die Position wurde demokratisch von all unseren Gremien gutgeheissen», stellt die Parteipräsidentin klar.

Ausserdem, so Gössi, sei es ein Aargauer gewesen, der «an vorderster Front für diese Positionierung eingestanden ist». Petra Gössi meint damit Nationalrat Matthias Jauslin, bis 2017 Präsident der Aargauer FDP. Jauslin hat sich auch am Aargauer Parteitag für ein Ja zum CO 2 -Gesetz eingesetzt.

Nationalrat Matthias Samuel Jauslin. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

«Die FDP hat diesen Kurs in der Umwelt- und Klimapolitik eingeschlagen, deshalb sollte sie ihn auch gehen», findet Jauslin. Er stellt in Frage, ob sich die FDP Aargau mit ihrem Nein zum CO 2 -Gesetz einen Gefallen tut:

«Für Mitglieder, die den Kurs der FDP Schweiz mittragen, ist das irritierend. Damit werden wir unsere eigene Partei schwächen.»

Ständerat Thierry Burkart hält sich zurück

Auch Ständerat Thierry Burkart war von Anfang an bei der Diskussion mit dabei. Er hat die erste Version des CO 2 -Gesetzes im Parlament befürwortet, sagt er, diese wäre ein gangbarer Kompromiss gewesen. Die jetzige Vorlage lehnt er jedoch ab. Die Annahme würde enorme Bürokratie, mehr Subventionen und eine Regulierungswut mit sich bringen. Das Gesetz sei getrieben von der Klimadebatte, die speziell im Wahljahr 2019 allgegenwärtig gewesen ist.

Ständerat Thierry Burkart Zvg / Aargauer Zeitung