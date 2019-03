Für diese Defizite in der Rechtschreibung ist nach Ansicht der Motionärinnen die Lehrmethode «Schreiben nach Gehör» verantwortlich. Deshalb verlangen sie, dass an der Volksschule keine Lehrmittel mehr eingesetzt werden dürfen, die nach dem Prinzip des «Schreiben nach Gehör» funktionieren. Und ebenso soll das lautgetreue Schreiben im Aargau künftig möglichst vermieden werden.

In der Kritik steht also vor allem die Schreiblernmethode «Schreiben nach Gehör», die der Basler Reformpädagoge Jürgen Reichen in den 1970-er Jahren entwickelt hat; in der Wissenschaft wird sie auch als «Lesen durch Schreiben» bezeichnet, was immer wieder zu Begriffsverwirrungen führt.

Die Methode funktioniert mit einer Anlauttabelle, aus der sich die Kinder die Buchstaben zusammensuchen sollen, die sie brauchen wollen, um ein Wort zu schreiben. Dabei wählen sie am Anfang die Buchstaben aus, die sie für passend halten; dabei machen sie natürlich ständig Fehler.

Sollen sie zum Beispiel «Vater» schreiben, stossen sie in der Tabelle neben dem Buchstaben F auf das Bild eines Fahrrads und erkennen: «Fahrrad» klingt doch am Anfang wie «Vater», also schreiben sie vielleicht «Fata» statt «Vater».

Das kommt oft vor und ist in der Methode explizit vorgesehen: Das Kind soll selber entdecken, wie Schreiben funktioniert, und dass es selber Wörter schreiben kann. Erst kommt das Ausprobieren. Die Rechtschreibung ist später dran.

Reichen ging davon aus, dass systematischer Rechtschreibunterricht überflüssig sei. Das wiederum hatte zur Folge, dass es Lehrpersonen gab, welche die Texte der Kinder gar nicht mehr korrigierten. Die Kinder konnten sich kreativ schreibend entfalten, es gab keine Fehler und keine mühsamen Diktate. Und die Eltern waren gehalten, die Texte ihrer Kinder ebenfalls nicht voreilig zu korrigieren.

Kritik aus Bonn

Doch rasch wuchs die Kritik an der Methode, erst recht, als eine Studie nachwies, dass Schüler in der Rechtschreibung immer schwächer wurden. Die von Wissenschaftern der Universität Bonn verfasste Untersuchung kam zum Schluss, dass Schüler am Ende der 3. Klasse deutlich besser in Rechtschreibung waren, wenn sie nach der klassischen Fibelmethode unterrichtet worden waren.

Daraufhin verboten 2016 das Bundesland Baden-Württemberg und die Stadt Hamburg den Einsatz der Methode «Schreiben nach Gehör».

Als erster Schweizer Kanton hat Nidwalden reagiert und die Methode 2018 aus den Schulzimmern verbannt. Und wie steht es mit der kritisierten ReichenMethode im Aargau?

Afra Sturm, Co-Leitern Zentrum Lesen, Medien und Schrift an der Pädagogischen Hochschule FHNW, relativiert: «Diese Auswüchse wie sie in Deutschland passiert sind, haben nichts mit der Realität an den Aargauer Schulen zu tun», sagt sie. Sie gehe davon aus, dass im Aargau Reichens Methode keine Rolle im Lese- und Schreibunterricht spiele. Auch an der Pädagogischen Hochschule sei sie kein Thema.

Ein Fragezeichen setzt Professorin Afra Sturm auch hinter die vielfach geäusserte Behauptung, heutige Kinder könnten weniger gut schreiben als das früher der Fall war: «Es gibt da keinen eindeutigen Befund. Verschiedene Studien liefern unterschiedliche Antworten, je nachdem, wie Rechtschreibung gemessen wird».

«Lautgetreues Schreiben» erlaubt

Der Regierungsrat teilt dennoch das Anliegen der Motion. Er lehnt das Konzept «Schreiben nach Gehör» nach Jürgen Reichen ebenfalls ab. Deshalb streicht er das entsprechende Lehrmittel von der Liste der zulässigen Lehrmittel, verbietet das Unterrichten dieser Methode und hält auch die Pädagogische Hochschule an, die Methode den Studierenden nicht zu vermitteln.

Zudem werden die Schulleitungen darüber informiert, dass die von Jürgen Reichen entwickelte Methode «Schreiben nach Gehör» sowie das Lehrmittel «Lesen durch Schreiben» und «Lara und ihre Freunde» ab Schuljahr 2020/21 nicht mehr angewendet werden dürfen.

Anders als die Motionärinnen hält der Regierungsrat aber am «lautgetreuen Schreiben» fest. Denn es handle sich dabei um einen Entwicklungsschritt, den jedes Kind beim Schrifterwerb durchläuft.

Die Regierung verlangt aber, dass auch beim lautgetreuen Schreiben Korrekturen angebracht werden: Schreibt ein Kind etwa «ato» statt «auto», so muss die Lehrperson korrigierend eingreifen, da nicht alle Laute verschriftlicht wurden. Sobald es den Schülerinnen und Schülern gelingt, alle Laute in den Wörtern zu verschriftlichen, werden stetig weiterführende Rechtschreiberegeln verlangt.