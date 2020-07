Umstrittener Staatsanwalt-Chef: Stellvertreter von Simon Burger übernimmt eines seiner Teams

Happig sind die Vorwürfe, die eine Gruppe von Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm gegen ihren Chef erheben: Der leitende Staatsanwalt Simon Burger falle durch schlechte Amtsführung auf, verbreite intern eine Angst-Kultur, mische sich einseitig in Verfahren von Kollegen ein und mache Druck, höhere Strafmasse zu beantragen.

Der Regierungsrat hat in der Folge eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben. Der ehemalige Leitende Staatsanwalt des Kantons Zürich, Ulrich Weder, sollte die Beanstandungen abklären. Am Mittwoch wurde der Regierungsrat an seiner Sitzung mit einem Zwischenbericht über Weders bisherigen Erkenntnisse informiert, wie die Staatskanzlei mitteilt.

Er warte aber erst den Schlussbericht ab, bevor er über das weitere Vorgehen beschliessen und informieren werde, heisst es weiter. Unklar ist, ob ein Disziplinarverfahren gegen Burger eröffnet wird.

Auch ein Bericht des Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob) ist noch offen. Der Regierungsrat hatte das Institut beauftragt, die Führungs- und Arbeitssituation in der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm zu analysieren und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.

Bis der Regierungsrat über das weitere Vorgehen entschieden hat, wird Burgers Stellvertreter die Führung eines von fünf Teams der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm übernehmen.