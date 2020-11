Umstrittener Einsatz von Polizei-Tasern: «Da kommt nur noch die Schusswaffe in Frage»

Für Anker ist klar: Der Fall in Suhr sei tragisch. Doch es sei um das Leben des Polizisten gegangen. «Er hat dieses Einsatzmittel gewählt, um sein Leben zu schützen», so sich Anker über den Schusswaffengebrauch. Es gebe kein Einsatzmittel, das alle Situationen abdecke. Man müsse den Einsatz der verschiedenen Mittel situativ beurteilen, was in so kurzer Zeit häufig schwierig sei.

Der Polizist habe sich verteidigen müssen, so Vogt. «Von mir aus gesehen hat er völlig richtig gehandelt», ergänzt Polizist Vogt. Ein Video aus der Nacht des Vorfalls zeigt die Hektik der Situation. Es sind fünf Schüsse zu hören. Braucht es denn so viele? Anker erklärt, dass man nicht weiss, bei wie vielen der Schüsse der Polizist überhaupt traf. Im Stress könne es vorkommen, dass man zwei Meter daneben schiesse. Sobald der 68-Jährige auf dem Boden war, habe er zu schiessen aufgehört.

Im Polizeigesetz steht, dass ein Polizist bei Bedrohung schiessen darf, jedoch erst nach einem Warnruf sowie Warnschuss. Ob das denn gar nicht realistisch ist, fragt Anne-Käthi Kremer. Man müsse immer die Situation beurteilen, erwidert der Polizist in der Runde. Ist der Angreifer schon sehr nahe, fehle die Zeit. Es gehe schlussendlich um das eigene Leben. Zudem werden Messer extrem unterschätzt, ergänzt Anker. Die beiden hätten mehr Respekt vor Messer als vor Schusswaffen.

Hätte ein Taser nicht gereicht?