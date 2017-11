Die Kantonspolizei Aargau, die Feuerwehren und Mitarbeiter der Bauämter hatten viel zu tun. «Bis jetzt sind bei uns 52 Meldungen eingegangen», sagte Max Suter, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, am Sonntagabend gegenüber der AZ. Verletzte habe es keine gegeben.

Auf der Barmelweid ist eine Tanne auf die Strasse gestürzt. Bis der Stamm zersägt und die Äste weggeräumt waren, gab es für Autos und Busse kein Durchkommen. Auch auf der Hauptstrasse zwischen Wohlen und Bremgarten versperrte ein umgekippter Baum den Weg.

In Frick ist gemäss Kapo-Sprecher Max Suter am Sonntagmorgen der Keller des Werkhofes überflutet worden. «Weil der Bach in der Nähe zu viel Wasser führte.»

Schicken Sie uns auch ihre Videos vom Sturmwetter an online@azmedien.ch.