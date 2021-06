Umfrage Ohne Masken Sport machen, in die Kirche oder an Konzerte: Worauf sich Aargauerinnen und Aargauer nun ganz besonders freuen Der Bundesrat hat weitgehende Lockerungen beschlossen. Was haben Sie besonders vermisst? Und worauf freuen Sie sich ganz speziell? Wir haben uns auf den Aarauer Strassen umgehört.

Tim Notter, 20, Erlinsbach, Student

Tim Notter Raphael Karpf / AZ

«Ich mache sehr gerne Sport. Im Moment bin ich Mitglied in zwei Vereinen. Ich spiele Badminton und bin im Turnverein in der Polysportivabteilung. Drinnen mussten wir bis jetzt Masken tragen. Zum Beispiel im Badminton, insbesondere im Doppel. Badminton ist aber relativ anstrengend. Und gerade mit Masken war das nicht so angenehm. Trotzdem war ich zuletzt jeweils im Training, zumindest wenn ich konnte. Ich freue mich jetzt sehr darauf, endlich wieder ohne Masken drinnen Badminton spielen und sonst Sport machen zu können.

Ich bin zwar noch nicht ganz auf dem neusten Stand, hoffe aber, dass man möglichst bald wieder einfacher ins Ausland reisen kann. Ich möchte nach Deutschland in den Europapark. Und dann nach Schweden in die Ferien. Im Alltag fühle ich mich sicher. Ich habe jetzt auch die erste Impfung gehabt. Das kommt gut.»

Marianne Eggenschwiler, 71, Suhr, pensioniert

Marianne Eggenschwiler Raphael Karpf / AZ

«Ich habe den Kontakt zu den Menschen in meinem Umfeld ganz besonders vermisst. Jetzt kann ich seit einiger Zeit endlich wieder ins Restaurant und dort meine Freundinnen treffen. Ausserdem bin ich eine begeisterte Sängerin. Erst seit Anfang Juni können wir wieder im ganzen Chor singen. Ich bin froh, ist zumindest das möglich, auch wenn wir Masken tragen und viel Abstand einhalten müssen. Aber man gewöhnt sich an diese Auflagen. Wenn man jetzt aber wirklich wieder ohne Masken singen kann, finde ich das super. Ich werde auf jeden Fall an die nächste Probe unseres Chors gehen. Ich freue mich.

Vielleicht war die Pandemie auch eine Chance für uns alle, um herauszufinden, was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Und dass wir künftig etwas mehr Rücksicht aufeinander nehmen und wir einen sorgsameren Umgang mit den anderen und uns selbst pflegen.»

Michael Brutschi, 47, Oberentfelden, Zeitungsverteiler

Michael Brutschi Raphael Karpf / AZ

«Dass die Restaurants so lange geschlossen bleiben mussten, fand ich ziemlich übertrieben. Auch, dass man auf dem Markt Masken tragen muss, müsste meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Man ist ja draussen an der frischen Luft. Mit genügend Abstand und Respekt voreinander würde das auch funktionieren. Das müsste bei allen einfach in die Köpfe rein: Dass erwachsene Menschen endlich etwas mitdenken, etwas Selbstdisziplin haben und aufeinander schauen. Dann bräuchte es viele Massnahmen nicht.

Früher ging ich jeweils gerne in die Kirche. Aber seit dort die Maskenpflicht gilt, gehe ich nicht mehr. Mir wurde richtig schlecht mit der Maske. Darum versuche ich im Moment auch auf alles verzichten, wo ich eine Maske tragen muss. Beim Einkaufen geht das natürlich nicht. Ich würde gerne endlich wieder ohne Maske in die Kirche gehen können.»

Isabelle Guggisberg, 25, Aarau, Grafikerin

Isabelle Guggisberg Raphael Karpf / AZ

«Auf Konzerte freue ich mich ganz besonders. Bei meinem Freund auf dem Hof hat einmal ein kleines Konzert stattgefunden. Aber mit ganz wenigen Leuten. Es wäre schön, wenn wir wieder mehr sind, alle Freunde treffen und gemeinsam an Konzerte gehen könnten. Dass jetzt mit Zertifikaten Anlässe ohne Auflagen möglich sind, finde ich cool. Ich habe Konzerte und Open Airs vermisst. Ich bin noch nicht geimpft, aber bald.

Sommerferien habe ich zwar schon eingegeben, aber noch nichts geplant. Es wäre natürlich schön, unbeschwert ins Ausland gehen zu können. Ohne Quarantänepflicht oder ähnliches. Das unbeschwerte Reisen vermisse ich schon. Die Gesundheit hat aber oberste Priorität. Ich hoffe, dass Corona jetzt endlich eingedämmt werden kann. Im Alltag fühle ich mich sicher. Und wenn ich eine Maske anziehen muss, tue ich das. Das ist überhaupt kein Problem.»

Patrick Lüthy, 36, Aarau, arbeitet im Einkauf

Patrick Lüthy Raphael Karpf / AZ

«Eigentlich habe ich in den vergangenen Monaten nichts vermisst. Ich habe aber auch ein viermonate altes Baby zu Hause. Da kann man mit der Familie sowieso nicht allzu viel raus. Klar, ab und zu Mal ein Bier auf der Terrasse ist schön. Aber das war jetzt ja bereits schon möglich. Schön wäre es, wieder mal mit allen zusammen ins Restaurant essen zu gehen. Oder vielleicht sogar in einen Club. Wenn es mit den Kindern zu Hause etwas ruhiger ist, freue ich mich, wenn meine Frau und ich wieder einmal ausgehen können.

Ich habe mich während der Coronapandemie nie unsicher gefühlt. Wir halten uns aber auch ziemlich genau an die Auflagen. Draussen sind wir derzeit sowieso selten. Vielleicht mal auf einer Terrasse. Aber in ein Restaurant gingen wir in letzter Zeit nicht. Wir haben eher mal etwas nach Hause bestellt oder bei uns zu Hause mit Bekannten grilliert.»