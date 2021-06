Umfrage Hopp Schwiiz oder Haydi Türkiye? Fünf Aargauerinnen und Aargauer mit türkischen Wurzeln sagen, wem sie den Sieg wünschen Wenn die Schweiz am Sonntag gegen die Türkei um den Einzug in den EM-Achtelfinal spielt, treten zwei Länder mit rot-weissen Flaggen gegeneinander an. Die AZ hat fünf Türkinnen und Türken aus allen Regionen gefragt, welches Team sie unterstützen und wie ihr Resultattipp ausfällt.

Alime Kösecioğullari, Seon: «Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wünsche ich mir schon einen Sieg für die Schweiz»

Tipp: 1:1

Portrait der SP-Nationalratskandidatin Alime Köseciogullari vor dem Haus, in dem sie wohnte, nachdem sie in die Schweiz gekommen ist. In Seon direkt beim Bahnhof. Fotografiert am 17. September 2019.

Sandra Ardizzone / AAR

«Für dieses Spiel wünsche ich mir eigentlich ein Unentschieden, damit sich die Fans beider Mannschaften freuen könnten, aber dann fliegen beide raus, das macht die Sache etwas komplizierter», sagt Alime Kösecioğullari. Seit ihrem zehnten Lebensjahr ist die Schweiz ihre Heimat. Ein Teil ihrer Familie wohnt in der Türkei. Die Seonerin kämpft seit über 15 Jahren als Mitglied der SP für einen besseren Austausch zwischen den Kulturen. Bis letztes Jahr war sie Co-Präsidentin der SP Aargau MigrantInnen. Für sie steht fest: «Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann wünsche ich mir schon einen Sieg für die Schweiz, damit es die Mannschaft in die Achtelfinals schafft.» Aber: Wenn beide aufeinandertreffen, dann gehöre ihr Herz auch beiden. Den Match verfolge sie zuhause mit ihrer Familie. Ihr Sohn spiele auch in der Freizeit Fussball. «Ich finde zwar nicht die Zeit, um alle EM-Spiele anzusehen, aber wenn meine Heimatländer Schweiz oder die Türkei spielt, dann klar, dann schalte auch ich den TV ein.» (mir)

Yasar Gökduman, Frick: «Mein Herz wünscht sich, dass die Schweiz weiterkommt»

Tipp: 2:1 für die Schweiz

Yasar Gökduman, 60, Betreiber von Maestro Pizza in Frick. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

«Ich tippe auf ein 2:1 für die Schweiz», sagt der 60-jährige Yasar Gökduman. «Ich lebe schon lange hier, meine Kinder sind in der Schweiz aufgewachsen und mein Herz wünscht sich deswegen, dass die Schweiz weiterkommt», fügt der Mann hinzu, der Maestro Pizza in Frick betreibt. Trotz des schwachen Auftritts der Schweizer Nati gegen Italien schätzt Gökduman das Team von Vladimir Petkovic stärker ein als die Türkei. «Die Schweiz hat eine gute Mannschaft», sagt der Fricker. (dka)

Turac Arslan, Wohlen: «Die Schweiz kann gewinnen, wenn sie jetzt ein bisschen mehr Gas gibt»

Tipp: 1:0 für die Schweiz

Turac Aslan hat in Wohlen Anfang Mai das Vegano eröffnet: dort verkauft er türkischen Fastfood, alles vegetarisch oder vegan. Britta Gut

Vor rund eineinhalb Monaten eröffnete Turac Arslan sein veganes Restaurant im ehemaligen Chicorée-Gebäude an der Wohler Zentralstrasse. Sieben Tage die Woche ist das Lokal geöffnet. «Viel Zeit, um fernzusehen bleibt da nicht», sagt Arslan schmunzelnd. Dennoch will sich der gebürtige Türke, der seit über 20 Jahren in der Schweiz wohnt, die Partie am Sonntag nicht entgehen lassen. «Die Schweiz kann gewinnen, wenn sie jetzt ein bisschen mehr Gas gibt», ist er sich sicher. Die Türkei sei in diesem Jahr hingegen sehr schwach. Auf ein 1:0 tippt Arslan denn auch ­– mit besserem Ausgang für die Eidgenossen wohlverstanden. (pbr)

Cek Tevfik, Aarburg: «Ich hoffe, dass die Schweiz gewinnt, aber sie hatte bisher immer Mühe gegen die Türkei»

Tipp: 2:2

Cek Tevfik, 49, Aarburg - für Türkei-Umfrage Janine Müller / Aargauer Zeitung

«Weil die Türkei kaum noch Chancen hat auf eine Achtelfinal-Qualifikation, hoffe ich darauf, dass die Schweiz gewinnt.» Schliesslich lebe er schon seit 35 Jahren hier, sagt Cek Tevfik aus Aarburg. Aus rein sportlicher Sicht geht er aber von einem anderen Resultat aus: «Die Schweiz hatte bisher immer Mühe gegen die Türkei. Daher wird es wohl ein Unentschieden.» (jmu)

Isil Selcuk, Windisch: «Mein Herz schlägt für die Türkei – ich fiebere für ihren Sieg»

Tipp: 2:1 für die Türkei

Isil Selcuk, Inhaberin der Isil Schneiderei & Textilreinigung: «Ein besonderes Duell. Doch mein Herz schlägt für die Türkei.» Bild: Janine Walthert

«Meine Familie ist sehr fussballbegeistert – dies steckt auch mich an», sagt die Inhaberin der Isil Schneiderei & Textilreinigung in Brugg. «Das Duell am Sonntagabend ist für mich etwas ganz Besonderes: Mein Heimatland spielt gegen die Schweiz, in welcher ich lebe und aufgewachsen bin. Doch mein Herz schlägt für die Türkei – ich fiebere für ihren Sieg.» (jwa)