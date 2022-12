Umfrage Ein dreiköpfiger goldener Drache und Sternohrringchen – diese Weihnachts-Geschenke sind bei Aargauer Kindern hoch im Kurs Bei den Jungen sind Lego hoch im Kurs, zum Essen gibt es zumeist Fondue chinoise oder Filet im Teig. Was alle gemeinsam haben: Die Aargauer Kinder freuen sich auf ein gemütliches Fest im Familienkreis, wie eine Strassenumfrage der AZ zeigt.

Auf die Geschenke freuen sich die Aargauer Kinder besonders. TBM – WO-Bildeingang

«Die Tür bleibt zu, das Christkind ist mit Baumschmücken beschäftigt», hat es früher immer geheissen. Dass die Mutter oder der Vater just in diesem Moment beim Einkaufen war? Ein «riesengrosser» Zufall! Dennoch: Die Vorweihnachtszeit und die Tage rund um Heiligabend hatten etwas Magisches.

Die Vorfreude auf die Geschenke und das Beisammensein sind etwas Tolles. Es ist die Zeit, in der Kinder sich in einer Traumwelt befinden, überall Lichter und die Vorstellung, dass sich das Christkind hinter geschlossener Tür im Wohnzimmer um den Baumschmuck und die Geschenke kümmert. Immer begleitet von der grossen Hoffnung, einen Blick durch das Schlüsselloch zu erhaschen.

Doch was macht Weihnachten im Jahr 2022 für die Aargauer Kinder so speziell?

Levin (10) aus Mosleerau: «Am liebsten hätte ich Omeletten»

Levin (10) und Manuela Hunziker aus Mosleerau. Sandra Ardizzone

Der zehnjährige Levin aus Mosleerau antwortet wie aus der Pistole geschossen: «Am meisten freue ich mich auf die Geschenke und das gemeinsame Beisammensein mit der Familie.» Zuoberst auf seinem Wunschzettel stehen Lego. Da er sehr interessiert ist an Zügen, wünscht er sich die elektrische Eisenbahn des Bausteineherstellers. Beim Essen geht es bei ihm und seiner Familie traditionell zu und her. Nach kurzer Rückfrage bei Mama Manuela fällt ihm der Name des Weihnachtsgerichts wieder ein. Bei Familie Hunziker gibt es immer Filet im Teig. Seiner Reaktion ist anzumerken, dass es sich hierbei nicht um seine Leibspeise handelt. Ginge es nach Levin, sähe das Menu ein wenig anders aus: «Am liebsten hätte ich Omeletten mit Nutella. Die kann ich auch selber zubereiten.»

Jayden (7) und Naomi (10) aus Oberentfelden: «Unsere Eltern wissen noch nicht, was sie kriegen»

Jayden (7) und Naomi (10) aus Oberentfelden. Sandra Ardizzone

Auch bei den Geschwistern Jayden (7) und Naomi (10) aus Oberentfelden sind die Geschenke und die Zeit mit der Familie hoch im Kurs. Vor allem auf das gemeinsame Beisammensein freuen sich die beiden. Doch auch das Essen nimmt einen grossen Stellenwert ein. Neben den «Weihnachtsgutzi» kommt bei ihnen ein Klassiker auf den Tisch: Fondue chinoise. Wenn das Geschirr weggeräumt ist und sie die Geschenke öffnen dürfen, hoffen die beiden darauf, dass sich das Christkind an ihren Wunschzetteln orientiert hat. Naomi wünscht sich einen Laptop, Jayden Lego. Ein Wunsch, der sich bei Aargauer Jungs grösserer Beliebtheit erfreut. «Ich wünsche mir einen dreiköpfigen goldenen Drachen», sagt er. Die beiden haben die Geschenke für ihre Eltern bereits gekauft. «Sie wissen aber noch nicht, was sie kriegen.» Verraten wollen es Naomi und Jayden deshalb verständlicherweise auch nicht.

Julian (10) aus Muhen: «Ich freue mich darauf, Ski fahren zu gehen»

Julian (10) und Marlena Zimmerli aus Muhen. Sandra Ardizzone

Bei Julian aus Muhen sieht das Weihnachtsfest ein wenig anders aus. «Ich freue mich darauf, Ski fahren zu gehen», sagt der Zehnjährige. Deswegen würden die Festivitäten immer ein paar Tage zuvor stattfinden, ergänzt Mutter Marlena Zimmerli. Denn Skifahren an Weihnachten hat bei der Familie Tradition. Genauso wie das Essen, welches an Heiligabend auf den Tisch kommt. Die beiden sind gerade auf dem Weg, die Zutaten für das Filet im Teig zu kaufen. «Am meisten freue ich mich aber auf die Geschenke», sagt Julian, was bei seiner Mutter für Lachen sorgt. Er wünscht sich eine «Match-Attax»-Box, ein Fussballsammelkartenspiel. Dort hofft er, die Karten von Lionel Messi oder Kylian Mbappe zu ziehen. «Mein Lieblingsverein ist Paris Saint-Germain, weil die so viele gute Spieler haben.»

Emely (10) aus Seengen: «Opas Fisch schmeckt mir sehr gut»

Emely (10) aus Seengen. Sandra Ardizzone

Gemütliches Beisammensein, ein Wert, der allen Kindern wichtig ist. So auch der zehnjährigen Emely, die Heiligabend nicht im Aargau verbringen wird. «Wir fahren zum Grosi und zum Opa nach Deutschland und treffen dort die Familie.» Ein sehr spezieller Moment jedes Jahr, vor allem, wenn der Grossvater das Essen zubereitet. Eine Tradition, die ihr sehr gefällt. «Opas Fisch schmeckt mir sehr gut.» Dem Strahlen über das ganze Gesicht ist zu entnehmen, dass sie den Fisch bereits jetzt am Aargauer Weihnachtsmarkt vor sich sieht. Emely schätzt die Freude, die sie geben kann und die das Weihnachtsfest mit sich bringt. Natürlich hat auch sie dem Christkind einen grossen Wunsch mitgegeben. Neue Ohrringe sollen es sein. «Mit einem Sternenmotiv.» Sie hofft darauf, diese im Kreise der Familie auspacken zu können.

Niro (10), Ivan (14) und Jori (12) aus Schinznach Dorf: «Wir feiern drei Mal Weihnachten»

Niro (10), Ivan (14) und Jori (12) aus Schinznach Dorf. Sandra Ardizzone

Im Ofen lodert das Feuer, die Familie sitzt gemütlich davor. So stellen sich die Brüder Niro (10), Ivan (14) und Jori (12) aus Schinznach Dorf das perfekte Weihnachtsfest vor. «Ich realisiere noch gar nicht, dass es in Richtung Weihnachten geht», sagt Ivan, für Niro ist die Zeit nun doch sehr schnell vergangen. Die Vorfreude ist bei beiden dennoch da. Jori freut sich auf das gemeinsame Liedersingen. Der Geschenkwunsch, Geld, ist bei Ivan und Niro der gleiche, die Verwendungszwecke könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein. Ivan möchte sich davon Kleider und Kopfhörer kaufen, Nori spart auf ein Handy und ein Töffli. «Ich wünsche mir einen schönen Pullover, in dem ich mich wohlfühle», sagt Jori. «Wir feiern drei Mal Weihnachten», sagt Ivan. Einmal gibt es dann sicher Fondue chinoise.