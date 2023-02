Flüchtlinge rein, Mieter raus: Finden Sie das Vorgehen des Kantons in Windisch in Ordnung?

Der Kanton Aargau hat 49 Mieterinnen und Mietern in Windisch die Wohnung gekündigt. Er will dort bis zu 100 Asylbewerber unterbringen. Die Reaktionen aus der Bevölkerung und Politik fallen grösstenteils negativ aus. Was ist Ihre Meinung?