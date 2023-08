Umfrage Arbeiten bei grosser Hitze: Wie diese Aargauerinnen und Aargauer den Temperaturen trotzen Die Ferien sind vorbei, doch die hohen Temperaturen bleiben. Die AZ hat sechs Aargauerinnen und Aargauer gefragt, wie sie mit der Hitze bei ihrer Arbeit umgehen.

Während einige Gäste des Arbeiterstrandbades Tennwil eher einen Schattenplatz suchen, kühlen sich andere im Hallwilersee ab. Bild: Felix Ott

Während die Temperaturen in der letzten Sommerferienwoche noch durchzogen waren, ist es jetzt noch einmal richtig heiss. Auch Anfang nächste Woche bleiben die Temperaturen weiterhin sommerlich. Und dies ausgerechnet, wenn viele Aargauerinnen und Aargauer wieder zur Arbeit oder in die Schule müssen. Die AZ hat am Badener Bahnhof und im Arbeiterstrandbad Tennwil verschiedene Personen befragt, wie sie der Hitze im Alltag trotzen.

Ivo Rölli (50) aus Baden

Ivo Rölli koordiniert den Aufbau eines riesigen Stegs für die Badenfahrt. Bild: Felix Ott

«Körperliches Arbeiten ist schon sehr anstrengend bei dieser Hitze. Möglichst viel trinken ist das A und O. Lange haben wir noch mit Helm gearbeitet. Die Hitze ist dann zwar nicht weg, aber gegen die Sonne hat man einen Schutz. Am besten sollte man so früh wie möglich mit den Bauarbeiten beginnen – am besten, wenn es regnet. Ansonsten muss man einfach die Pausen machen, die es braucht. Und trinken, trinken, trinken. Es ist nicht anders als am Strand: Sonnencreme, Sonnenhut und viel trinken. Das ist beim Arbeiten genau so.»

Tabea Hasler (31) aus Baden

Tabea Hasler wartet gerade auf den Zug zu ihrem gekühlten Büro. Bild: Felix Ott

«Es ist schon etwas schade zu arbeiten, wenn es so warm ist. Ich wäre lieber draussen, am Fluss. Aber wir haben ein klimatisiertes Büro, darum arbeite ich lieber vor Ort als zuhause im Homeoffice. Als Frau ist es schön, dass ich auch einmal einen Rock oder sonst einfach luftige Kleidung anziehen kann. Auch eine Glace nach dem Mittagessen hilft. Mich stört es nicht, dass es erst jetzt, nach den Sommerferien richtig heiss wird. Ich bin immer froh, wenn es warm ist. Ich nehme meine Ferien lieber während den Randzeiten, daher kann ich es jetzt geniessen.»

Thomas Hofer (55) aus Rütihof

Thomas Hofer ist für den Werkhof Baden rund um den Bahnhof im Einsatz. Bild: Felix Ott

«Bei diesen Temperaturen zu arbeiten, ist nicht sehr angenehm. Vor allem, wenn es um die 30 oder 35 Grad sind. Aber dann muss man halt genug trinken und Pausen machen. So geht das schon. Der Hitze zu trotzen ist schwierig bei der Arbeit für den Werkhof Baden. Wenn man körperlich arbeiten muss, wird es schnell zäh. Ich komme aus dem Hochbau und weiss daher, wie diese Leute leiden. Auch die Strassenbauer haben es hart. Das ist wirklich nicht einfach für sie. Aber mit der Hitze muss man leben, jetzt kommt halt der Sommer noch einmal.»

Lucien Wirz (23) aus Seengen

Lucien Wirz arbeitet in der Restaurantküche des Arbeiterstrandbades Tennwil. Bild: Felix Ott

«Es ist schon unangenehm bei diesen Temperaturen zu arbeiten. Es ist draussen heiss und in unserer Restaurantküche des Arbeiterstrandbades ist es nicht kühler. Dann schwitzt man sich halt ein bisschen das ‹Füdle› ab. Aber das ist nicht so tragisch, man weiss ja, warum man da ist. Jetzt in der Nebensaison haben wir kürzere Öffnungszeiten. Dann kommen halt, wenn es warm wird, kurz vor Feierabend noch Gäste und man macht noch ein paar Überstunden. Aber ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Job im Strandbad flexibel sein muss.»

Pia Wertli (66) aus Zufikon

Pia Werli arbeitet im Kiosk und Lädeli des Arbeiterstrandbades Tennwil. Bild: Felix Ott

«Für uns ist die Arbeit im Laden des Arbeiterstrandbades Tennwil ziemlich angenehm, denn wir haben eine Klimaanlage. Aber wenn man dann doch auf den Zeltplatz runter geht, ist die Hitze schon sehr stark. Man muss dann einfach genug trinken und sich immer wieder im Laden abkühlen. Die Hitze nach den Sommerferien, macht schon einige Probleme. Die meisten Angestellten haben wir während den Sommerferien. Jetzt sind wird bereits wieder heruntergefahren mit der Belegschaft. Deshalb müssen wir jetzt noch einmal richtig Vollgas geben.»

Lenny Feller (19) aus Wohlen

Lenny Feller ist zuständig für die Stand-up-Paddles im Arbeiterstrandbad Tennwil. Bild: Felix Ott

«Bei der Stand-up-Paddle-Vermietung am Hallwilersee ist die Arbeit in der Hitze relativ angenehm. Ich habe hier mein Schattenplätzli, genug Wasser und meine Sonnencreme. Ich denke, da haben es einige Leute deutlich anstrengender. Ich kann mich im Feierabend im See abkühlen. Das können viele Leute nicht. Ansonsten trinke ich viel und suche die Schattenplätze, wenn es geht. Ein Hut wäre auch noch Gut, den habe ich leider nicht dabei. Dass es noch einmal so heiss wird nach den Sommerferien, finde ich gut. Dann habe ich etwas zu tun.»