Ich fordere, dass die Regierung diesmal die linken Parteien und die Gewerkschaften anhört. Schliesslich haben wir gegen den Bundesrat und alle Bürgerlichen die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III (UStR III) gewonnen.» Dies sagt Florian Vock, Präsident des Aargauischen Gewerkschaftsbundes (AGB). Er nimmt damit Bezug auf eine Ankündigung der Regierung. Sie will mit Interessenvertretern Gespräche führen, bevor sie ihre Stellungnahme zur Steuervorlage 17 (vgl. Box) abschickt. Bis jetzt liege keine Einladung vor.

Er verlangt, dass die Regierung kein Versteckspiel mehr macht wie vor der letzten Abstimmung: «Sie muss die Katze aus dem Sack lassen und vorher sagen, wie sie die Vorlage umsetzen will und was das für wen welche finanziellen Folgen hat. Nur dann kann man in Kenntnis aller Umstände an der Urne entscheiden.» Die Vorlage des Bundes komme besser daher als die vorherige, räumt Vock ein, aber: «Unter dem Vorwand, das Ausland verlange dies, werden dafür die Gewinnsteuersätze flächendeckend gesenkt und der Staat verliert Steuersubstrat. Das ist nicht akzeptabel. Als Ausgleich ist die Erhöhung der Dividendenbesteuerung von 40 auf 70 Prozent das Minimum.»

Dass dafür auf Kosten der Arbeitnehmer die Kinderzulagen erhöht werden, findet er richtig: «Die Erhöhung ist aber zu klein, sie muss deutlich höher ausfallen.» Aber können sich die Arbeitgeber dies überhaupt leisten? Vock: «Das muss möglich sein. Schliesslich zahlen sie dann weniger Gewinnsteuern.»