Ukraineflüchtlinge Rechts und links für grosszügige Rückkehrhilfe, aber erst, wenn die Ukraine sicher ist Ukraine-Flüchtlinge, die nach Hause zurückkehren, bekommen 500 Franken mit auf den Weg. In Zürich fordern zwei SVP-Politiker, diese Hilfe aufzustocken. Für eine grosszügige Rückkehrhilfe sind auch der SVP-Präsident Andreas Glarner und der SP-Co-Präsident Stefan Dietrich, aber erst, wenn eine Rückkehr zumutbar ist.

Flüchtlinge aus der Ukraine in der Warteschlange für die Registrierung vor dem Bundesasylzentrum Zürich. Bild: Michael Buholzer

SVP-Kantonalpräsident und Nationalrat Andreas Glarner. Bild: Alex Spichale

In Zürich wird über eine grosszügigere Rückkehrhilfe für Ukraine-Flüchtlinge diskutiert. Der aargauische SVP-Kantonalpräsident und Nationalrat Andreas Glarner ist «unbedingt für grosszügige Rückkehrhilfe für Ukrainerinnen und Ukrainer, vor allem für Mütter mit Kindern». Aber, schränkt er ein, erst wenn der Krieg in der Ukraine beendet sei und die Menschen sicher dorthin zurückkehren könnten. Sonst, so seine Befürchtung, könnte das viele animieren, in die Schweiz einzureisen, bloss um eine hohe Rückkehrhilfe zu kassieren.

Glarner hat noch einen anderen Vorbehalt: «Es sind viele Menschen mit einem ukrainischen Pass in die Schweiz gekommen, die gar keine Ukrainer sind, von denen manche einen ukrainischen Pass gekauft haben dürften, um in die Schweiz zu gelangen. Die haben den Status S zu Unrecht. «Sie müssen zurück», fordert er, «aber ohne Rückkehrhilfe».

Der neue SP-Co-Präsident Stefan Dietrich. Bild: Henry Muchenberger

SP-Co-Präsident: Rückkehrhilfe nach Jugoslawien-Kriegen als Vorbild

«Sobald in der Ukraine mindestens ein Waffenstillstand, besser wieder Friede herrscht und eine Rückkehr zumutbar ist, finde ich es sehr unterstützenswert, Flüchtlingen, die aus eigenem Antrieb heimkehren wollen, einen grösseren Betrag als die aktuellen 500 Franken mit auf den Weg zu geben, der ihnen beim Neustart helfen kann», sagt Stefan Dietrich, Co-Präsident der SP Aargau. Er weiss aber, dass jetzt schon Menschen heimreisen, sei es aus Angst, sonst ihre Stelle in der Ukraine zu verlieren, oder weil sie die Trennung von ihren Angehörigen nicht mehr aushalten.

Bereits in den 1990er-Jahren habe die Schweiz nach dem Krieg in Ex-Jugoslawien Heimkehrenden eine Rückkehrhilfe gegeben. Dietrich: «Das hat sich sehr bewährt, solche Gelder, auch von anderen westeuropäischen Ländern wie Deutschland, halfen mit, die Nachfolgeländer von Jugoslawien zu stabilisieren.»

Zur Kritik von Andreas Glarner, es gebe Menschen mit ukrainischem Pass, die gar keine Ukrainer seien, sagt Dietrich, Missbrauch könne man nie ausschliessen. Diesem nachzugehen sei selbstverständlich Aufgabe unseres Rechtsstaates: «Aber so wie in der Schweiz lebten natürlich auch in der Ukraine Menschen aus anderen Ländern und Weltregionen, die inzwischen einen legalen ukrainischen Pass haben. Dieser ist zu respektieren.»