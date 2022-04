Ukraine-Krieg Aargau zahlt Ukraine-Flüchtlingen sehr wenig Sozialhilfe – ausgerechnet SVP-Hardliner Andreas Glarner fordert höhere Ansätze Schweizweit gibt es für Ukraine-Flüchtlinge nur in Appenzell-Innerrhoden weniger Geld als im Aargau. Nun verlangt SVP-Asylchef Andreas Glarner höhere Ansätze – den echten Flüchtlingen müsse man helfen, findet er.

Andreas Glarner fordert höhere finanzielle Unterstützung für Flüchtende aus der Ukraine. Severin Bigler

So herzlich die Menschen aus der Ukraine in der Schweiz empfangen wurden, so schnell bekommen sie die harte Realität des Asylsystems zu spüren. Sie werden mit einer finanziellen Unterstützung zurechtkommen müssen, die in manchen Kantonen nicht einmal der Hälfte des von der Sozialhilfekonferenz festgelegten Existenzminimums entspricht. Eine Auswertung der SonntagsZeitung zeigt erstmals am Beispiel einer dreiköpfigen Familie, in welchem Kanton die Kriegsflüchtlinge wie viel Geld fürs Leben bekommen.

Menschen aus der Ukraine erhalten zwar ohne langwieriges Asylverfahren den Schutzstatus S. Damit stehe ihnen aber deutlich weniger finanzielle Unterstützung als regulären Flüchtlingen zu. Die Kantone könnten weitgehend selber bestimmen, wie viel Geld sie ihnen zum Leben geben.

Aargau zahlt fast am wenigsten

Zu den Kantonen mit der tiefsten finanziellen Unterstützung zählt der Kanton Aargau: Krankenkassenprämien und Unterkunft übernehmen wie überall in der Schweiz das Sozialamt, falls die Betroffenen selber nicht genug Geld haben. Darüber hinaus erhält eine ukrainische Mutter mit zwei Kindern im Aargau 865 Franken im Monat für den sogenannten Grundbedarf. Das muss ausreichen fürs Essen, Hygieneartikel, ÖV und Kleider von drei Personen.

Gehe man davon aus, dass die Familie monatlich für WC-Papier, Windeln, Shampoo, Zahnpasta, ÖV und Kleider 120 Franken braucht, bleiben 745 Franken fürs Essen. Das sind pro Kopf täglich knapp 8 Franken, oder anders gerechnet: 2.65 Franken für eine Hauptmahlzeit.

Würden Ukrainer als reguläre Flüchtlinge anerkannt, bekäme eine dreiköpfige Familie mehr als doppelt so viel Geld für Essen, Hygieneartikel und Kleider, nämlich gut 1800 Franken.

«Da bin ich der Erste, der eine Erhöhung fordert»

SP-Nationalrätin und Asylspezialistin Samira Marti sagt: «Die tiefen Beiträge reichen überhaupt nicht zum Leben und treiben die Betroffenen nur in noch prekärere Situationen.» Selbst SVP-Nationalrat Andreas Glarner gibt das zu denken. Er sagt: Wenn man im Aldi oder im Lidl einkaufe, sei eine Mahlzeit für zwei Franken zwar grundsätzlich möglich. «Aber der Betrag ist tatsächlich knapp, wenn man bedenkt, dass das Geld auch noch für anderes wie zum Beispiel Windeln oder Kleider reichen muss», sagt der Aargauer SVPler.

Glarner, bekannt als Verfechter einer knallharten Migrationspolitik, wird bei den Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet mild: «Wenn sich jetzt zeigt, dass der Betrag für den Lebensbedarf für die Ukrainerinnen und Ukrainer zu klein ist, müssen wir ihn anheben. Da bin ich der Erste, der das fordert.» Denn Ukrainer seien echte Flüchtlinge. «Ich habe immer gesagt, dass wir bei richtigen Flüchtlingen dafür sorgen müssen, dass es ihnen hier gut geht», sagt Glarner. (nbl)