Ukraine-Krieg So bereitet sich der Kanton Aargau auf die Flüchtlingswelle vor – bereits 90 Angebote von Privatpersonen Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen, in der Schweiz kommen rund 90 Flüchtlinge pro Tag an. Wer privat Flüchtlinge aufnehmen will, kann sich per E-Mail beim Kanton melden. Die Gemeinden müssen angeben, wie viele freie Asylplätze sie haben – Zivilschutzanlagen sollen vorerst nicht belegt werden.

Flüchtlinge aus der Ukraine in einem Aufnahmezentrum im polnischen Breslau – wie viele von ihnen in den Aargau kommen, ist derzeit offen. Maciej Kulczynski / epa

«Es sind bisher über 90 Angebote und mehrere Dutzend Anfragen eingegangen.» Das sagt Michel Hassler, Sprecher des kantonalen Sozialdepartements, zur Frage der AZ, wie viele Aargauerinnen und Aargauer privat ukrainische Flüchtlinge aufnehmen wollen. Der Kanton hat die E-Mail-Adresse ukraine@ag.ch für solche Angebote eingerichtet und stellt unter www.ag.ch/ukraine Informationen für Geflüchtete, die Bevölkerung und Gemeinden zur Verfügung.

Der Kantonale Sozialdienst prüft momentan die eingegangenen Angebote und Sprecher Hassler sagt:

«Von besonderem Interesse sind aktuell grössere Unterkünfte, wie leerstehende Hotels oder Mehrfamilienhäuser, die für eine Zwischennutzung verfügbar wären.»

So möchte der Kanton sicherstellen, dass auch bei steigenden Zuweisungen durch das Staatssekretariat für Migration (SEM) rasch ein Unterkunftsplatz zur Verfügung gestellt werden kann.

Entsprechende Angebote könnten per E-Mail an ukraine@ag.ch gemeldet werden. Neben der direkten Meldung beim Kanton gibt es auch bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und der Organisation Campax die Möglichkeit, sich als Privatperson für die Aufnahme von Ukrainerinnen und Ukrainern zu melden. Wie viele Meldungen aus dem Aargau auf diesen Portalen schon eingegangen sind, lässt sich derzeit nicht sagen.

Katholische Landeskirche stellt Wohnung mit 14 Plätzen zur Verfügung

Für die Ukraine-Flüchtlinge engagiert sich im Aargau auch die Katholische Landeskirche, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der Kirchenrat hat Caritas Schweiz, die vor Ort engagiert ist, eine Spende von 25’000 Franken überwiesen. Zudem stellt der Kirchenrat in Aussicht, bei Bedarf die Wohnung in der Villa Jugend in Aarburg für schutzbedürftige Frauen und Kinder zur Verfügung zu stellen. In der Wohnung stehen laut Website total 14 Betten, auch eine Küche und sanitäre Anlagen sind vorhanden.

Die Katholische Landeskirche Aargau hat eine Ukraine-Flagge an ihrem Verwaltungsgebäude in Aarau aufgehängt. Fabio Baranzini / zvg

Überdies fordert der katholische Kirchenrat die Mitarbeitenden der Landeskirche auf, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen. Kirchenangestellte können im Aargau eine bezahlte Woche freinehmen, «um bei sich zu Hause Flüchtenden aus der Ukraine Gastrecht zu gewähren und sie in Ruhe in ihrem Ankommen zu begleiten», heisst es in der Mitteilung der Landeskirche.

464 Ukrainerinnen und Ukrainer leben im Aargau

Auf seiner Website zum Ukraine-Krieg hält der Kanton fest, gemäss dem Staatssekretariat für Migration könne «eine Privatperson ukrainische Staatsangehörige freiwillig und ohne Vergütung bei sich zu Hause aufnehmen, sofern die Unterbringung kostenlos ist». Im Aargau lebten laut aktuellsten Zahlen von Ende Januar insgesamt 464 Ukrainerinnen und Ukrainer. Es ist davon auszugehen, dass Flüchtlinge, die persönliche Kontakte zu Landsleuten im Aargau haben, bei ihnen unterkommen.

Wer seine Freunde oder Verwandten aus der Ukraine in die Schweiz holen möchte, diese aber nicht bei sich aufnehmen kann, wird auf den üblichen Weg für Flüchtlinge verwiesen. Die Geflüchteten können in diesem Fall bei der Einreise an einem geöffneten Grenzübergang oder bei einem der sechs Bundeszentren mit Verfahrensfunktion ein Asylgesuch stellen. Tun sie dies, werden sie registriert und danach vom Staatssekretariat für Migration den Kantonen zugewiesen.

Gemeinden müssen freie Plätze in Asylunterkünften melden

Der Kanton Aargau hat derzeit rund 400 Plätze in seinen Unterkünften, die mit Ukraine-Flüchtlingen belegt werden könnten. Bei einem grösseren Zustrom würden aber auch Geflüchtete auf die Gemeinden verteilt. In einem Schreiben hat der Kanton diese am Freitag über den aktuellen Stand der Planung informiert. «Eine enge Zusammenarbeit und Absprache zwischen dem Kanton und den Gemeinden ist zentral, um unserer gemeinsamen Verbundaufgabe bei der Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Personen gerecht zu werden», heisst es darin.

In den kantonalen Unterkünften – hier Casa Torfeld in Buchs – gibt es derzeit rund 400 freie Plätze für Ukraine-Flüchtlinge. Daniel Vizentini

Eine erste Besprechung mit dem Koordinationsorgan Kanton–Gemeinden im Asyl- und Flüchtlingswesen hat bereits am Freitag stattgefunden. Neben den 400 kantonalen Plätzen sollen auch Reserveplätze in kommunalen Unterkünften zur Verfügung gestellt werden. Der Kantonale Sozialdienst hat die Gemeinden aufgefordert, verfügbare Plätze in ihren Unterkünften zu melden und bekanntzugeben, ab wann die Plätze bezugsbereit wären. Der Kanton hält fest:

«Zivilschutzanlagen und andere Schutzunterkünfte sind jedoch aktuell nicht in Betracht zu ziehen.»

Zudem bittet der Kantonale Sozialdienst die Gemeinden, die Belegung in bestehenden Asylunterkünften zu optimieren. Und er weist darauf hin, dass Kanton und Gemeinden bei anhaltenden Flüchtlingsströmen und der Ausschöpfung bestehender Unterbringungsmöglichkeiten zusätzliche Asylunterkünfte eröffnen müssten.

Dies erfordere jedoch einen gewissen Vorlauf, da zunächst geeignete Liegenschaften gefunden, angemietet und vorbereitet werden müssten. Unabhängig davon klärt der Kantonale Sozialdienst derzeit die Anschlussfragen, die sich aus der privaten Unterbringung von Flüchtlingen ergeben, und kündigt an, man werde die Gemeinden zu diesem Thema laufend informieren.