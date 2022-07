Ukraine-Flüchtlinge Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen: Kanton eröffnet Unterkünfte in Menziken, Muri und Unterentfelden Bis zu 265 Personen können im Personalhaus des Spitals Muri, im ehemaligen Hotel Sternen in Menziken und im Hotel T8 in Unterentfelden untergebracht werden. Damit will sich der Kanton wappnen, sollten im Herbst wieder mehr Flüchtlinge aus der Ukraine hier Schutz suchen.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine suchen Kanton und Gemeinden mit Hochdruck nach Unterkünften für Menschen, die aus der Ukraine flüchten. Mitte April sah es so aus, als würde das Worst-Case-Szenario eintreten. Jeden Tag kamen zwischen 80 und 100 Menschen aus der Ukraine im Aargau an. Wäre es so weitergegangen, hätten bis Ende Juli mehr als 10'000 Schutzsuchende eine Unterkunft im Aargau gebraucht.

Tatsächlich leben im Moment 4313 Personen mit Schutzstatus S im Aargau. Die Anzahl an Zuweisungen sei stark zurückgegangen, sagt Pia Maria Brugger Kalfidis, Leiterin des kantonalen Ukraine-Stabs:

«Im Moment weist das Staatssekretariat für Migration (SEM) dem Aargau im Schnitt 20 Personen pro Tag zu.»

Pia Maria Brugger leitet den kantonalen Ukraine-Stab. Valentin Hehli

Es wisse aber niemand, wie sich das in den nächsten Monaten entwickeln werde. Das Staatssekretariat für Migration prognostiziert, dass die Zuweisungen im Herbst, wenn es kälter wird, wieder ansteigen, weil viele Flüchtlingslager in den Nachbarländern der Ukraine nur bedingt wintertauglich sind. Auf diesen möglichen Anstieg will der Kanton vorbereitet sein.

Reserveplätze reichen bis Oktober

Am Mittwoch teilte das Departement Gesundheit und Soziales mit, dass der Kanton drei weitere temporäre Unterkünfte in Betrieb nehme. Im Personalhaus des Spitals Muri stehen 50 Plätze für Schutzsuchende zur Verfügung, im ehemaligen Hotel Sternen in Menziken, in dem schon früher Asylsuchende untergebracht worden waren, hat es Platz für 65 Personen, im Hotel T8 in Unterentfelden auf dem Areal des ehemaligen Restaurants Bären können ab August/September 37 Studios für rund 150 Personen bezogen werden.

Im Personalhaus des Spitals Muri sind bereits erste Ukrainerinnen und Ukrainer eingezogen. zvg

Bei weiterhin 20 Zuweisungen pro Tag würden die verfügbaren Plätze bei Kanton und Gemeinden im Moment bis Ende Oktober ausreichen und es müssten keine Geflüchteten in unterirdischen Notspitälern oder Zivilschutzanlagen untergebracht werden, sagt Brugger.

«Eine Herausforderung für die Gemeinde»

Die drei Gemeinden, in denen neue Unterkünfte eröffnet werden, hat der Kanton vorgängig über seine Pläne informiert. Das bestätigt Alfred Stiner, Gemeindeammann in Unterentfelden. Zwar habe der Gemeinderat nicht mitreden können, ob im Hotel T8 Flüchtlinge untergebracht werden, sagt er. «Den Vertrag hat der Kanton mit dem Eigentümer des Hotels abgeschlossen.» Aber der Kanton sei schon im Mai – also sehr frühzeitig – auf die Gemeinde zugekommen, habe offen informiert und auch die Schulen in die Planung involviert.

Im Hotel T8 in Unterentfelden können rund 150 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht werden. Alex Spichale

Stiner rechnet damit, dass 30 Prozent der bis zu 150 Geflüchteten, die im Hotel T8 untergebracht werden können, in Entfelden eingeschult werden müssen. «Das ist natürlich eine grosse Herausforderung», sagt er. «Aber die Schule hat uns signalisiert, dass genügend Räume vorhanden seien und der Kanton hat uns Unterstützung zugesichert.»

Mit Widerstand aus der Bevölkerung wegen der neuen Unterkunft rechnet Stiner nicht. Schliesslich gebe es in der Gemeinde bereits eine kantonale Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die keine Probleme mache. «Ausserdem bin ich überzeugt, dass sich die Bevölkerung bewusst ist, dass wir diese Ausnahmesituation nur gemeinsam lösen können und alle mitmachen müssen.»

Gemeinde muss trotzdem noch selber Plätze suchen

Für die Menzikerinnen und Menziker ist es ebenfalls nicht neu, dass Geflüchtete im «Sternen» leben. Das ehemalige Hotel wurde schon früher als Asylunterkunft genutzt. Trotzdem sei der Gemeinderat «nicht gerade begeistert» gewesen, als er von den Plänen des Kantons erfahren habe, sagt Gemeindeschreiber Michael Schätti. «In Menziken leben bereits viele Geflüchtete.»

Das ehemalige Hotel Sternen in Menziken wurde schon einmal als Asylunterkunft genutzt. Sandra Ardizzone

Zwar werden die zusätzlichen 65 Plätze an die Aufnahmepflicht der Gemeinde angerechnet. Weil es sich um eine kantonale Unterkunft handle, dürfe die Gemeinde aber keine Flüchtlinge dort einquartieren, wenn es beispielsweise zu einem Abbruch einer Privatunterbringung kommt, sagt Schätti. «Als Gemeinde müssen wir deshalb trotz zusätzlicher Unterkunft im Dorf weiterhin Plätze suchen.»

Das bestätigt Pia Maria Brugger. Grundsätzlich müssten die Gemeinden selbst eine Anschlusslösung finden. «Nicht zuletzt, weil sonst die Fallführung bei der Sozialhilfe wieder gewechselt werden müsste.» Die Plätze in den kantonalen Unterkünften nutze der Kanton, um neu zugewiesene Personen in einem ersten Schritt unterzubringen, bevor sie auf die Gemeinden verteilt werden.

Um die Betreuung muss sich die Gemeinde nicht kümmern

Um die Betreuung der Geflüchteten in Muri und Menziken kümmert sich der Kantonale Sozialdienst. In Menziken hat zudem die Römisch-Katholische Kirchgemeinde angeboten, sich im Rahmen der Freiwilligenarbeit zu engagieren. Im Hotel T8 in Unterentfelden wird die Betreuung durch die ORS Service AG sichergestellt.

Während im Personalhaus des Spitals Muri bereits erste Ukrainerinnen und Ukrainer eingezogen sind, hängt die Eröffnung der anderen beiden Asylunterkünfte von der Entwicklung der Zuweisungszahlen und allfälligen Rückkehrbewegungen ab.