Ukraine-Flüchtlinge Nicht alle Gastfamilien profitieren von der neuen Anlaufstelle des Kantons: Die Meinungen zum Engagement von Caritas gehen auseinander Die Caritas übernimmt die Begleitung derjenigen Gastfamilien, die über die Schweizerische Flüchtlingshilfe oder den kantonalen Sozialdienst platziert wurden. Der Haken: Nicht alle Gastfamilien im Aargau profitieren vom Engagement der NGO. Auch aus der Politik melden sich deshalb kritische Stimmen.

Karin und Simon Mahrer aus Möhlin haben vier Ukrainerinnen aufgenommen. Sie sind ein Musterbeispiel dafür, wie die Beziehung zwischen Gastgebern und Gästen funktionieren kann. Auch im Aargau bildet das aber nicht überall die Realität ab. Sandra Ardizzone

Fast 4200 vor dem Krieg geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer haben im Aargau bisher ein Dach über dem Kopf gefunden. Fast 3100 von ihnen (rund 75 Prozent) sind in Privatunterkünften untergebracht. Knapp 800 haben in Gemeindeunterkünften Unterschlupf gefunden (rund 20 Prozent) und wiederum 278 Menschen wohnen in kantonalen Einrichtungen.

Die Hauptlast tragen also die privaten Gastgeberinnen und Gastgeber sowie die Gemeinden, in denen die Schutzsuchenden untergebracht wurden. Und mittlerweile ploppen in sozialen und traditionellen Medien regelmässig Nachrichten auf über Gastfamilien, die Geflüchtete wieder vor die Tür stellen.

Gastfamilien sind keine «Zwischenlösung»

Im Kanton Luzern zum Beispiel wurde bereits jeder elfte Schutzsuchende, der bei einer Gastfamilie Unterschlupf fand, umplatziert. Der Kanton Aargau führt indes keine Statistik zu den Umplatzierungen in verschiedenen Gemeinden, wie es auf Anfrage der AZ heisst.

So oder so: Wenn Gastfamilien aus verschiedenen Gründen eine Umteilung der Geflüchteten fordern, stellt das die Gemeindebehörden vor grosse Herausforderungen. Dies zeigt auch das Beispiel der Gemeinde Suhr, wo 68 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen wurden. Sie alle sind bei Privaten untergebracht, da die Gemeinde über keine eigenen Liegenschaften verfügt, wo Geflüchtete untergebracht werden könnten.

«Wir haben keine Übersicht über die Gastfamilien. Wir wissen nicht, welche Suhrerinnen und Suhrer noch eine Unterkunft angeboten haben», sagte unlängst der Chef der Ukraine-Taskforce der Gemeinde Suhr, Philippe Woodtli. Der Kanton weise die Geflüchteten direkt den Privaten zu, ohne die Gemeinden darüber zu informieren.

Der kantonale Sozialdienst bedient die Gemeinden aber jeweils mit einem Informationsschreiben über Privatunterbringungen.

Viele Gastfamilien sähen ihr Engagement als Übergangslösung. So sagte denn auch ein Votant, seine Familie habe Geflüchtete aufgenommen, um der Gemeinde Zeit zu geben, eine Unterkunft zu organisieren. Die Gastfamilien seien aber keine Zwischenlösung für drei Monate, sondern die Lösung bis zu dem Moment, in dem die geflüchteten Ukrainer wieder nach Hause zurückkehren würden, wie Woodtli sagte.

Ungenügende Privatsphäre und Belastung durch Betreuung

Und das kann noch lange dauern, denn die Kampfhandlungen in der Ukraine werden unvermindert fortgeführt. Gründe, wieso eine Gastfamilie eine Umplatzierung ihrer Gäste verlangt, gibt es indes einige.

Beim Kanton heisst es, die bisherige Erfahrung zeige, dass eine ausserordentliche Beendigung einer Privatunterbringung unterschiedliche Gründe haben kann: Häufig hängt sie mit neuen Entwicklungen im Leben einer der Parteien (beruflich wie auch privat), unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen über das Zusammenleben oder kulturellen Differenzen zusammen.

Auch ungenügende Privatsphäre kann ein Grund sein. Dazu kämen oft sprachliche Barrieren, eine Änderung der finanziellen Situation oder eine Mehrbelastung durch die Betreuung der Geflüchteten für die Gastgeber. Vorfälle von Gewalt habe es – auch nach Rücksprache mit der Kantonspolizei Aargau – bisher keine gegeben.

Menschen aus der Ukraine gehen an ihren Termin in das Bundesasylzentrum Basel. Nicole Nars-Zimmer

Wie viele der Aargauer Gastfamilien genau eine Umplatzierung verlangen, wird vom Kanton ebenfalls nicht erfasst, da grundsätzlich die Aufenthaltsgemeinde zuständig sei, auch wenn eine private Unterbringung nicht fortgesetzt werden könne. Der kantonale Sozialdienst stehe den Gemeinden aber beratend zur Seite.

Der Kanton Aargau sieht grundsätzlich keine Probleme in Bezug auf die Unterbringung von Geflüchteten bei Privatpersonen. Es liege jedoch in der Natur der Sache, «dass das Zusammenziehen und Zusammenleben mit unbekannten Personen sowohl für Gastgeber wie Gäste nicht immer reibungslos verläuft, ja teilweise herausfordernd ist».

Sechs Monate Begleitung durch Caritas

Der Kanton will dieser Problematik jetzt aktiv begegnen und spannt deshalb den kantonalen Ableger der Caritas mit ein. Die Caritas Aargau übernimmt die Begleitung der Gastfamilien von Ukrainerinnen und Ukrainern, die über die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) im Kanton Aargau platziert wurden. Der Kantonale Sozialdienst hat mit der Caritas Aargau eine entsprechende Leistungsvereinbarung abgeschlossen.

«Die Caritas unterstützt bei Schwierigkeiten im Zusammenleben und trägt so zu einer möglichst stabilen Unterbringungssituation bei», heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Die Begleitung der Gastfamilien durch Caritas ist auf sechs Monate befristet. Die Caritas führt mit neuen Gastfamilien und den Schutzsuchenden ein Erstgespräch durch. Dazu gehört auch der Abschluss einer rechtlich nicht bindenden Unterbringungsvereinbarung zwischen Gastfamilie und Gästen.

In einem zweiten Schritt wird die Caritas auch die bestehenden SFH-Gastfamilien – das sind im Aargau aktuell rund 240 – kontaktieren, um den Begleitungsbedarf zu erheben.

Im Rahmen der Beratung vermittelt Caritas Informationen, klärt Fragen, unterstützt bei Bedarf bei der interkulturellen Vermittlung oder bei der Krisenintervention. Am Ende der sechs Monate dauernden Begleitung findet ein Abschlussgespräch statt. Dabei kann im Ausnahmefall die Vereinbarung erneuert oder eine Umplatzierung durch die zuständige Gemeinde eingeleitet werden.

Das Begleitungs-Mandat weist grosse Lücken auf»

Die Begleitung durch die Caritas wird indes auf von der Flüchtlingshilfe oder vom kantonalen Sozialdienst vermittelte private Unterbringungen beschränkt. Die Begründung des Kantons: Bei vermittelten – also nicht selbstorganisierten – Unterbringungen, kennen sich Gastgeber und Gast nicht. Die Lösung mit der Hilfe von Caritas kommt deshalb nicht zum Zug, wenn die betroffenen Personen ihre Unterkunft respektive ihre Gäste selbst ausgesucht haben oder diese von Dritten vermittelt wurden (zum Beispiel Privatunterbringungen bei Verwandten und Bekannten).

Netzwerk Asyl Aargau-Präsident Rolf Schmid (SP) fällt bezüglich des Engagements von Caritas positiv auf, «dass der Kanton agiert und nicht nur reagiert». Zudem sei Caritas eine mit der Betreuung von Flüchtlingen sehr erfahrene Organisation und zudem nicht profitorientiert.

Rolf Schmid (SP) ist Präsident von Netzwerk Asyl Aargau. Thomas Wehrli

Das Mandat der Caritas reiche aber nicht aus. Denn ein Grossteil der Menschen – sowohl Gastfamilien als auch deren ukrainische Gäste – würden die Begleitung durch die NGO nicht wahrnehmen können, da sie nicht über die Flüchtlingshilfe oder den Sozialdienst registriert wurden, sondern über andere Kanäle wie private oder familiäre Bezugspunkte. Schmid sagt:

«Familiäre Bezugspunkte schliessen Spannungen leider nicht aus.»

Nur weil sich Menschen kennen würden, heisse dies nicht, dass sie sich besser verstehen würden. «Das Begleitungs-Mandat weist grosse Lücken auf», sagt Schmid. Die Begleitung durch die Caritas erfolge ergänzend zu den Aufgaben der Aufenthaltsgemeinde, heisst es beim Kanton. Somit ist die Gemeinde auch weiterhin zuständig für die Auszahlung der Sozialhilfe an Schutzsuchende – sofern diese wirtschaftlich nicht selbstständig sind – oder für die Auszahlung der Unterbringungspauschale (Neun Franken pro Person und Tag) für die Gastfamilien.

«Die grossen Fragen stehen weiterhin im Raum»

Rolf Schmid sagt: «Der Kanton ist zu wenig flexibel in diesen Fragen.» Die Verhinderung der Auflösung der Unterbringung durch Gastfamilien als Ziel sei legitim, aber die grossen, materiellen Fragen stünden weiterhin im Raum. Der Kanton schiebe die Aufgabe den Gemeinden zu, «deren Engagement ist jedoch sehr unterschiedlich». Das Problem sei aber nicht grundsätzlich ein kantonales, denn auch beim Bund und den Gemeinden würde die Verantwortung oft hin und her geschoben.

In den kommenden Monaten erwartet Schmid deshalb zusätzliche Fragestellungen, die auf den Kanton zukommen und die ihn fordern werden. So gehe es zum Beispiel nicht nur darum, welche politische Ebene verantwortlich sei, sondern um die konkrete Umsetzung bei der Begleitung der Geflüchteten.

Aus seiner Sicht gebe es Anzeichen dafür, dass sich die Probleme in den Gastfamilien vermehrt auch in die Institutionen getragen werden. Damit wachse der Druck auf die Gemeinden – und damit auch auf den Kanton – zu handeln.

Gemeindeautonomie in Gefahr?

Martina Bircher, SVP-Nationalrätin und Sozialvorsteherin der Gemeinde Aarburg, stösst das Engagement von Caritas bei der Betreuung von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern indessen sauer auf. «Wir hatten in der Gemeinde Aarburg früher einen Vertrag mit Caritas bezüglich der Betreuung von Flüchtlingen. Wir hatten ihn damals gekündigt, da wir mit der Arbeit der Organisation nicht zufrieden waren», sagt Bircher.

Martina Bircher, SVP-Nationalrätin und Sozialvorsteherin der Gemeinde Aarburg, möchte die Caritas nicht für die Betreuung von Gastfamilien und Geflüchteten in ihrer Gemeinde. Keystone

Beim Kanton heisse es, die Gemeinde sei verantwortlich. «Wenn der Kanton jetzt einen Vertrag für die Betreuung mit Caritas abschliesst, werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt», sagt Bircher. Hier gehe es auch um die Gemeindeautonomie, sagt die Nationalrätin. Und:

«Ich will Caritas nicht als Betreuung in Aarburg.»

Wenn die Betreuungszeit ende und der Sozialdienst der Gemeinde wieder übernehmen müsse, werde der Übergang schwierig, meint Bircher. Denn es gälten bei der Caritas andere Grundsätze als beim Sozialdienst der Gemeinde. Weiter sei sie auch gespannt, was das Mandat von Caritas den Kanton – und damit den Steuerzahler – koste.

Noch genug freie Plätze bei Privaten

Der Kanton möchte mit dem Engagement von Caritas vor allem den Problemen, denen die Gastfamilien gegenüberstehen, begegnen. Er sieht die Herausforderung für die Gemeinden durch den schwer planbaren Zeitpunkt des zusätzlichen Wohnbedarfs für Geflüchtete aber ebenfalls.

Eine Rückübernahme von Geflüchteten, die umplatziert werden sollen oder wollen – etwa in eine kantonale Unterkunft – sei dennoch nicht möglich: «Die kantonalen Unterkünfte bieten dafür nicht genügend grosse Reserven, insbesondere da von Seiten Bund täglich neue Personen zugewiesen werden, für die der kantonale Sozialdienst die Aufnahme sicherstellen muss.»

In Zivilschutzanlagen kämen indes zurzeit keine Personen unter. «Dies ist in der Notfallplanung aber bei Bedarf vorgesehen, wenn in kurzer Zeit sehr viele Personen eintreffen würden», so der Kanton. Es könne sein, dass Personen im Kanton Aargau zuerst in kantonalen Unterkünften untergebracht würden, bis eine geeignete private Unterbringung gefunden werde.

Freie Plätze für Geflüchtete bei Privaten scheint es im Aargau denn vorerst auch noch genug zu geben, was auch die wöchentlich aktualisierte Statistik der Schweizerischen Flüchtlingshilfe aufzeigt: Insgesamt haben 1810 Gastfamilien im Aargau über 4500 Betten gemeldet. Erst 283 Gastfamilien haben bisher über die Schweizerische Flüchtlingshilfe insgesamt 718 Geflüchtete aufgenommen. Wie viele Private auf anderen Wegen eigenhändig eine Unterkunft anbieten (z. B. über Social Media), wird nicht erfasst.