Uerkheim Polizei findet drei Leichen in Garage ++ Wohl kein Tötungsdelikt ++ Gemeinderat zeigt sich bestürzt Am Donnerstagnachmittag ist die Kantonspolizei Aargau nach Uerkheim ausgerückt. Die Einsatzkräfte fanden drei verstorbene Personen in der Garage eine Einfamilienhauses vor. Die Polizei hält sich sehr bedeckt, es dürfte sich aber nicht um ein Tötungsdelikt handeln.

Video: ArgoviaToday

Das bestätigt die Medienstelle der Aargauer Kantonspolizei gegenüber Tele M1. Die Leichen wurden in einer Garage gefunden. Der Polizeieinsatz läuft weiter. Es laufe keine Fahndung nach einer Täterschaft. Weitere Details gab die Kantonspolizei Aargau vorerst nicht bekannt.

Mediensprecher Daniel Wächter sagte gegenüber BRK News, die Feuerwehr sei als Sicherungsmassnahme aufgeboten worden. Es habe aber kein Feuer gegeben und es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Über die Todesursache oder die Hintergründe des Falls äussert sich Wächter derzeit nicht.

Damit bleibt vorerst offen, ob es sich um ein Verbrechen, einen tragischen Unfall oder einen erweiterten Suizid handelt. Die Aussage des Polizeisprechers, dass keine Fahndung ausgelöst wurde, lässt jedoch darauf schliessen, dass kein Tötungsdelikt vorliegt.

Gemeinderat Uerkheim zeigt sich bestürzt

Der Gemeinderat Uerkheim zeigt sich bestürzt über das vorliegende Ereignis, wie die Behörde auf Anfrage der AZ mitteilt. Er spricht allen Angehörigen und betroffenen Personen seine tiefst empfundene sowie aufrichtige Anteilnahme und sein Beileid aus.

In Gedanken sei man auch bei den Mitgliedern der Feuerwehr Uerkental, deren Einsatz bestens verdankt werde, hält der Gemeinderat fest. Zum konkreten Sachverhalt könne man nicht weiter Stellung nehmen, dazu verweist die Behörde an die Medienstelle der Kantonspolizei Aargau. Deren Sprecher Daniel Wächter hat gegenüber einer AZ-Reporterin vor Ort weitere Informationen für Freitag in Aussicht gestellt. (at/fh)