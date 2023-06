Übersicht Von A-Z: So wurde in den Aargauer Gemeinden abgestimmt oder gewählt – die Ergebnisse In vielen Gemeinden im Kanton Aargau fanden am Sonntag Abstimmungen oder Wahlen statt. Die grosse Übersicht.

Am Bezirksgericht ist ein Laienrichtersitz neu zu besetzen. Zurückgetreten ist Urs Bolliger Neukomm. Es kandidieren Sandy Ambil (parteilos, Gränichen), Michael Ganz (GLP, Aarau), Gertrud Jost (SVP, Muhen) und Christian Keppler (FDP, Hirschthal).

Michael Ganz holte mit 4931 Stimmen im ersten Wahlgang zwar am meisten Stimmen, konnte damit aber nicht das absolute Mehr erreichen. Die anderen drei Kandidierenden sind ihm dicht auf den Fersen.

Nach dem Rücktritt von Barbara Urech-Eckert (FDP) ist ein neues Mitglied für den Kreisschulrat gesucht. Zur Wahl stellen sich Piera Bradanini Baur (Mitte), Christina Möltgen (FDP) und Martina Niggli (Grüne).

Aus dem ersten Wahlgang geht jedoch keine neue Kreisschulrätin hervor: Niggli liegt mit 2429 Stimmen klar vorne. Mit Abstand folgen Bradanini Baur (1404 Stimmen) und Möltgen (1313 Stimmen).

Die Kantonshauptstadt stimmt ausserdem über die Initiative «Schuldenbremse zur Sicherung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts der Stadt Aarau» ab.

Das Museum Langmatt ist gerettet. Die Badener Stimmbevölkerung hat den 10-Millionen Kredit mit einem Ja-Anteil von 79,3 Prozent (4637 Ja- zu 1214 Nein-Stimmen) deutlich angenommen.

Die Stadt beteiligt sich mit dieser Summe an der Sanierung der historisch bedeutenden Villa, die insgesamt 18,8 Millionen Franken kostet. Der Kanton Aargau steuert 6,65 Millionen Franken bei. Sanierungsbedürftig ist nicht nur das Gebäude, sondern auch die Stiftung, die in den Räumlichkeiten das Museum Langmatt betreibt. Das Stiftungskapital soll aufgestockt werden. Der Plan: Der Verkauf von einem bis drei Bildern soll 40 Millionen Franken einbringen.

In Beinwil wurde Jürg Barmettler mit 219 Stimmen als Nachfolger für Gemeinderat Christian Wenger gewählt. Wenger legt sein Amt als Gemeinderat bereits per Sonntag, 18. Juni nieder. Das, weil er aufgrund einer beruflichen betriebsinternen Funktionsänderung und der damit einhergehenden hohen Beanspruchung in seinem Job künftig stark ausgelastet sein wird. Der 52-jährige Jürg Barmettler-Michel wurde vom Komitee «Engagierte Beueler» portiert.

Nun ist klar, wer für den Rest der Amtsperiode 2021/2024 das Bezirksrichteramt am Bezirksgericht Bremgarten und das Friedensrichteramt im Kreis VII des Bezirks innehaben wird. Für letzteres hätte das Resultat deutlicher kaum sein können.

Reto Studer (parteilos) macht das Rennen mit 5743 Stimmen erreicht – das sind mehr als doppelt so viele, wie sein Gegenkandidat Karl Heinz Graf (FDP) erreichte. Von den total 7978 gültigen Stimmen erhielt der ehemalige Sarmenstorfer Gemeinderat Graf nur gerade 2175. Studer erreicht das absolute Mehr von 3990 also deutlich und tritt in die Fussstapfen von Urs Bürgi.

Etwas knapper fiel die Ersatzwahl für das Bezirksrichteramt aus. Am meisten Stimmen erhielt hier Peter Schuppisser (Die Mitte, Bremgarten). Auf 7887 von 14’363 eingereichten gültigen Stimmzetteln stand sein Name. Für Monica Imhof (SP, Wohlen) stimmten 6307 Personen. Mit Schuppisser tritt nun ein 52-jähriger Polizist die Nachfolge der bisherigen Erika Melliger an.

Der neue Gemeinderat von Böztal heisst Alexander Zürcher aus dem Ortsteil Bözen. Der einzige offizielle Kandidat schaffte den Sprung in den Gemeinderat im ersten Wahlgang klar. Er erhielt 241 der 361 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 181 Stimmen. Mehr als zehn Stimmen erhielten Lukas Wächter und Hans Ulrich Amsler mit ja 17 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 24,9 Prozent. Nötig wurde die Ersatzwahl, weil Roger Frey (Ortsteil Bözen) aus beruflichen Gründen zurücktrat. (twe)

Die Buttwilerinnen und Buttwiler haben die Nachfolge der abtretenden Gemeinderätin Petra Reuleke zu bestimmen. Auf der Liste stehen diesmal gleich drei Namen. Isabelle Brönnimann (31, parteilos), Ernest Heggli (50, SVP) und Anita Thielken (47, parteilos). Gewählt wurde keine der Kandidatinnen und Kandidaten. Am meisten stimmen erhielt Anita Thielken (210), gefolgt von Isabelle Brönnimann (103) und Ernest Heggli (92).

Die Gemeindeversammlung in Dottikon von Mitte November des vergangenen Jahres hiess mit 90:56 Stimmen den Kredit in der Höhe von 500'000 Franken für die Sanierung der Tieffurtbrücke gut. Dagegen wurde das Referendum ergriffen – und dieses feiert nun Erfolg. Mit 551 Nein- zu 289 Ja-Stimmen lehnten die Dottikerinnen und Dottiker an der Urne das Projekt einer neuen, autofreien Tieffurtbrücke ab.

Eggenwils Vizeammann Michael Stoll zieht weg und wird den Gemeinderat per 18. Juni verlassen. Als einziger Kandidat stellte sich Pascal Vogel, Feuerwehrkommandant und Präsident der Finanzkommission der Gemeinde zur Verfügung. Der 44-Jährige wurde von 228 Eggenwilerinnen und Eggenwilern in das Amt gewählt.

Für die Ersatzwahl eines Mitglieds im Gemeinderat hat sich eine Kandidatin angemeldet: Rea Erne Kauer. Die FDP-Politikerin wurde mit einem Glanzergebnis gewählt. Kauer erhielt 710 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 383 Stimmen.

Für die Ersatzwahl des Vizeammanns hatte sich Gemeinderätin Tanja Kessler (FDP) angemeldet. Zu den Wahlen kam es wegen des Rücktritts von Vizeammann Jürg Braga (FDP) auf Ende Jahr. Kesslers Ergebnis fiel ebenfalls deutlich aus. Sie erhielt 706 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 394 Stimmen.

Rea Erne Kauer (FDP) will in den Gemeinderat, Gemeinderätin Tanja Kessler (FDP) kandidiert für das Amt des Vizeammanns. Bild: zvg

Der Verpflichtungskredit über 584'000 für die Sanierung der Feldstrasse wurde mit 759 Ja-Stimmen zu 637 Nein-Stimmen angenommen. Das heisst, das Referendumsbegehren wurde abgelehnt und die Wasserleitungen im Abschnitt Leematten-/Birmenstorferstrasse werden wie geplant ersetzt, die Strasse wird saniert und der neue Gehweg erstellt.

Das Geschäft kam ursprünglich an die Urne, weil ein Referendumskomitee, bestehend hauptsächlich aus Anwohnerinnen und Anwohnern, gegen die projektierte Ausführung die nötigen Unterschriften sammelte. Sie bemängelten, dass für den geplanten Gehweg die bestehende Hecke sowie ein Mirabellenbaum weichen müssen.

Mit insgesamt 247 Stimmen wurde Prisca Hubschmid (parteilos) als neues Mitglied in den Gemeinderat gewählt. Die 58-Jährige kandidierte als einziges Mitglied für den freien Sitz, nachdem Schulvorsteher Lucius Mathys (parteilos) wegen Querelen mit Eltern im März überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Damit sitzt nach fünf Jahren wieder eine Frau in der Freienwiler Exekutive.

Prisca Hubschmid will Gemeinderätin werden. Bild: Sandra Ardizzone

Gemeinderat Mathys warf nach Querelen zwischen Schulleitung und Eltern das Handtuch.

Im März hatte Gemeinderat Theo Sibold aus privaten Gründen seine Demission eingereicht. Einziger offizieller Kandidat für seine Nachfolge war Reto Wengi (parteilos). Wengi erhielt nun das Vertrauen der Stimmberechtigten. Er erhielt 220 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 115. Die Wahlbeteiligung betrug 39,8 Prozent.

Es war eine glasklare Angelegenheit: Der neue Gemeindeammann von Gansingen heisst Thomas Szabo. Der offizielle Bewerber wurde im ersten Wahlgang mit 403 von 440 Stimmen gewählt. Das absolute Mehr lag bei 221 Stimmen. 20 Stimmen entfielen auf Michel Steiner, 6 auf Hans-Peter Cuel, 5 auf Urban Erdin und 3 auf Waltraut Steinacher.

Nötig wurde die Ersatzwahl, weil Gemeindeammann Mario Hüsler sowie Gemeinderat Severin Senn auf Ende Jahr zurücktreten. Um die beiden frei werdenden Sitze in der Exekutive hatten sich drei Interessenten beworben.

Die Frage war deshalb: Kommt es zu einem zweiten Wahlgang? Das kommt es nicht: Gewählt wurden am Sonntag im ersten Wahlgang Michel Steiner mit 394 Stimmen sowie Sandra Caluori mit 242 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 209 Stimmen. Der dritte Kandidat, Hans-Peter Cuel, bekam 158 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei satten 59,3 Prozent. (twe)

Für den 2. Wahlgang der Stadtrats-Ersatzwahl traten mit Hans Rudolf Kern (FDP) und Daniel Kramer (parteilos) zwei Kandidierende aus dem 1. Wahlgang erneut an. Im 1. Wahlgang war einzig Nicole Iten (parteilos) gewählt worden. Nötig wurde die Wahl, weil Stadtammann Reinhard Scherrer (Die Mitte) und Elvira Mrose (FDP) Ende Jahr ihren Rücktritt bekannt geben hatten. Das Rennen um den letzten Sitz machte Daniel Kramer. Er erhielt 459 Stimmen, Hans Rudolf Kern 288. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,7 Prozent. Neuer Vizeammann in Klingnau wird Kuno Schumacher. Der Mitte-Kandidat kam auf 588 Stimmen.

Die Gemeinde hat ihre Gemeindeordnung komplett überholt. Neuerungen sind beispielsweise die Bezeichnung «Gemeindepräsident» statt «Gemeindeammann» und die Übertragung der Einbürgerungskompetenz an den Gemeinderat.

Von den 4’569 Stimmberechtigten gaben insgesamt 1’937 ihre Stimme zur neuen Gemeindeordnung ab. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 42,2 Prozent. Mit 1’563 Stimmen sprachen sich fast 81 Prozent für die neue Gemeindeordnung aus, 296 stimmten dagegen.

Im vergangenen September gaben Gemeinderätin Hanni Jetzer (FDP) und Vizeammann Marcel Elsässer (SP) ihren Rücktritt bekannt. Für die Ersatzwahl vom 15. Januar meldete sich mit Urs Wieland (parteilos) aber nur ein Kandidat, der schliesslich gewählt wurde. Mit Sandra Laube und Mauro Guidi (beide parteilos) traten nun zwei Personen um den fünften Sitz im Gemeinderat an.

Das Ergebnis zugunsten der 53-jährigen Laube fiel deutlich aus: Die Immobilienverwalterin erhielt 491 Stimmen, ihr Konkurrent Mauro Guidi 195. Das absolute Mehr lag bei 368 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,8 Prozent.

Sowohl Sharon Rohner-Spörri wie auch ihr Konkurrent Severin Kyburz haben die Wahl in die Finanzkommission nicht geschafft. Beide verpassten die Wahl knapp: Rohner-Spörri erhielt 202 Stimmen, Kyburz 197. Das absolute Mehr lag bei 202 Stimmen. Der zweite Wahlgang findet am 22. Oktober statt. Die Stimmbeteiligung lag bei 31,3 Prozent.

Gemeinderat Tobias Stauber hat per Ende Juni seine Demission als Gemeinderat eingereicht. Grund dafür war die berufliche Belastung, wie er im Februar bekannt gab. Seine Nachfolge antreten wird Simon Hauri. Der 30-jährige erhielt 159 der 172 gültigen Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 87 Stimmen, die Stimmbeteiligung bei 28,1 Prozent.

In Muhen muss ein Gemeinderatssitz neu besetzt werden, SVP-Rat Patrik Brugger demissionierte. Nachdem am 30. April weder Bruno Brühlmann (SVP) noch Nils Hunziker (FDP) oder Susanne Dedecke (GLP) das absolute Mehr erreicht haben, findet nun am Sonntag der zweite Wahlgang statt. Im ersten lag Brühlmann mit 370 Stimmen knapp vor Hunziker (363 Stimmen), Dedecke landete mit 183 Stimmen auf dem dritten Platz.

Im zweiten Wahlgang macht Hunziker nun das Rennen. Der 44-Jährige konnte 482 der insgesamt 1133 (rund 43 Prozent) der Stimmen für sich einholen – Brühlmann landete mit 472 Stimmen knapp auf dem zweiten Platz, Dedecke mit 179 auf dem dritten. Damit ist die FDP bald wieder im Gemeinderat vertreten, auf Kosten der SVP.

Einstimmiger Entscheid an der Gemeindeversammlung in Mülligen: Das 1123-Seelen-Dorf steigt beim Projekt «Zusammenschluss Birrfeld» aus und beteiligt sich nicht an den vertieften Abklärungen für eine mögliche Gemeindefusion.

Aufgrund der Demission von Elisa Landis und Adrian Mathys wurde für das zeitweise dreiköpfige Gremium Verstärkung gesucht.

Das Rennen machten bei den Ersatzwahlen am 18. Juni unter den vier Kandidaten Roger Wüst (FDP, 671 Stimmen) und Simon Baldinger (SVP, 503 Stimmen). Werner De Schepper (IG Oberflachs, 254 Stimmen) und Oliver Ecknauer (parteilos, 117 Stimmen) wurden nicht gewählt und verpassten das absolute Mehr (402).

In Seengen fiel an der Urne der Entscheid zum Brestenbergbad, konkret: zum Baukredit von 606’000 Franken für das neue Infrastrukturgebäude. Im vergangenen November bewilligte die Gemeindeversammlung den Kredit. Gegen diesen Beschluss hat die Interessengemeinschaft schlankes Brestenbergbad das Referendum ergriffen. 558 gültige Unterschriften kamen zusammen, erforderlich waren 311. Zu Diskussionen führten die Grösse und der Standort, aber auch das Raumkonzept und die Kosten des geplanten Gebäudes.

Die Visualisierung zeigt das geplante neue Brestenbergbad-Infrastrukturgebäude. Bild: zvg

Nun hat das Volk entschieden: Von den 1’715 gültigen Stimmen sprachen sich am Sonntag in Seengen deren 1’153 gegen den Kredit aus. Dafür stimmen 562 Personen. Das Begehren wurde also mit einer satten Zweidrittelmehrheit (rund 67 Prozent) abgelehnt.

Nach dem sofortigen Rücktritt von Ammann Roman Frei (parteilos) suchte die Zurzibieter Gemeinde einen neuen Gemeindevorsteher. Einziger Kandidat war Dieter Martin (parteilos). Der ehemalige Ammann von Obersiggenthal wohnt seit September 2021 in Siglistorf und wurde nun zum Ammann gewählt. Martin erhielt 134 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 79 Stimmen. Nach seiner Wahl in den Gemeinderat war er seit Anfang Jahr Vizeammann.

Für den freien Sitz im Gemeinderat kandidierte Romeo Koch. Koch, der seit drei Jahren in Siglistorf wohnt, wurde ebenfalls deutlich gewählt. Er erhielt 135 Stimmen, bei einem absoluten Mehr von 77. Die Stimmbeteiligung betrug 41,1 Prozent.

Die Ausgangslage für die Ersatzwahl von zwei Gemeinderäten war in Stein so spannend wie seit Langem nicht mehr: Gleich fünf Kandidierende wollten auf einem der beiden frei werdenden Sitzen Platz nehmen. Damit war klar: Ein zweiter Wahlgang ist wahrscheinlich.

Dazu kommt es auch – aber nur noch um einen Sitz. Denn Vanik Kaufmann (unterstützt von der SVP) schaffte es bereits im ersten Anlauf. Er erhielt 303 Stimmen und übersprang damit die Hürde des absoluten Mehr von 276 Stimmen deutlich.

An dieser Hürde scheiterten am Sonntag die weiteren Kandidierenden. Susanne Schauli (SP) erhielt 224 Stimmen, Heike Rehmann (parteiunabhängig) 199, Werner Schneider (Einwohner von Stein) 176 und Corinne Siegfried (FDP) 173 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,9 Prozent.

Nötig wurden die Ersatzwahlen, weil Andrea Porriciello (SP) und Hansruedi Schlatter (SVP) ihre Gemeinderatstätigkeit nach sieben respektive sechs Jahren per Ende Jahr beenden. (twe)

Ende Februar ist Vizeammann Matthias Anderau aus dem Teufenthaler Gemeinderat ausgetreten. Das Amt hatte der Parteilose knapp zweieinhalb Jahre lang inne. Seinen Sitz erben wird Nadja Rossier: Sie wurde am Sonntag mit 288 gültigen Stimmen gewählt. Total gingen nun 310 Stimmen ein, das absolute Mehr (156) hat Rossier folglich klar erreicht. Die Stimmbeteiligung lag bei 31,5 Prozent.

Nach Anderaus Demission galt es auch das Amt des Vizeammanns neu zu besetzen. Dafür hat sich der derzeitige Bildungsvorsteher Patrick Schmid zur Verfügung gestellt. Auch er wurde klar bestätigt: Von den total 273 eingegangenen Stimmen (absolutes Mehr bei 137) konnte Schmid deren 241 für sich gewinnen. Auch hier war die Stimmbeteiligung mit 31,7 Prozent eher tief.

Gemeinderat Tee Petersen ist aus persönlichen Gründen per Ende März 2023 aus dem Gemeinderat ausgetreten. Auf den freiwerdenden Sitz im Gremium wurde nun der 34-jährige Charlie Peter (parteilos) gewählt. Von den 443 gültigen Stimmen konnte er deren 422 für sich gewinnen. Das absolute Mehr lag bei 222 Stimmen, die Stimmbeteiligung betrug 23,4 Prozent.

Seit Jahren ringt die Gemeinde Wohlen um ihr Abfallreglement. Einig ist man sich im Dorf nur in einem Punkt: Es braucht ein Grüngutreglement, das kostendeckend und verursachergerecht ist. Denn das schreibt das Gesetz vor. Die Meinungen gehen auseinander, ob man die Entsorgung via Steuergelder oder über die Gebühren finanziert.

Auch zum insgesamt fünften Mal sagt Wohlen Nein zum Abfallreglement. Und das mit 2155 Nein-Stimmen zu 1239 Ja-Stimmen recht deutlich.

Die langjährige Frau Ammann Erika Schibli tritt Ende Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurück. Für die Ersatzwahl vom 18. Juni trat der bisherige Vizeammann Roger Aerne als Ammann-Kandidat an. Aerne (Jg. 1952) ist seit 2018 im Gemeinderat und seit 2022 Vizeammann. Aerne erhielt 348 Stimmen und wurde damit zum neuen Gemeindevorsteher gewählt. Das absolute Mehr lag bei 203 Stimmen.

Um den frei werdenden Sitz im Gemeinderat gab es eine Kampfwahl. Es kandidierten Jörg Frei (Jg. 1960), aktuell Mitglied der Finanzkommission, und Architektin Gabriela Keller (Jg. 1979). Gewählt wurde Keller mit 252 Stimmen, Frei erhielt 159. Das absolute Mehr lag bei 220 Stimmen.