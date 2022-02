Übersicht Bundesrat kündigt Lockerungen an: Im Aargau gibt es vereinzelte Wenden bei den Fasnachts-Events – wo was stattfindet Die Ungewissheit ist lange Zeit gross gewesen. Viele Fasnächtler haben sich auf neuerliche Tristesse eingestellt. Mit den angekündigten Lockerungen könnte sich dies nun kurzfristig noch ändern. In Würenlingen und Rheinfelden werden bereits gestrichene Veranstaltungen wieder ins Leben gerufen. Eine Übersicht.

Weil der Bundesrat per 17. Februar Lockerungen des Corona-Regimes in Aussicht gestellt hat, könnte die Fasnacht vielerorts doch noch stattfinden. Das einzige Problem: Der Faktor Zeit. Wir liefern eine kantonale Übersicht, wo sich doch noch Events ergeben und wo die Organisatoren es bei ihrer Absage belassen.

Den grössten Fasnachtsumzug im Kanton Aargau, denjenigen in Würenlingen, gibt es auch 2022 nicht. Aber die Organisatoren planen nun spontan eine Strassenfasnacht. Andre Albrecht

Die Fasnacht in Baden findet statt. Das Organisationskomitee hat schon früh klar gemacht, dass es die Fasnacht – im möglichen Rahmen – durchführen will. Der Co-Präsident der Vereinigten Fasnachts-Gruppen Baden (VFGB), Daniel Strebel, sagt, dass man aber keine Erweiterungen geplant habe aufgrund der bundesrätlichen Ankündigungen: «Mit den Schnitzelbänken, der Guggenauftritten auf dem Theaterplatz und der Schnitzelbank-Dernière in der Ennetbadener Turnhalle haben wir ein attraktives Programm.» Sollte die Zertifikatspflicht fallen, müsste auch der Theaterplatz für die Konzerte der Guggen nicht abgesperrt werden, was dem OK ebenfalls noch entgegenkäme. Starten wird die Fasnacht in Baden am Schmutzigen Donnerstag – dieser ist am 24. Februar.

Klingnau: Das «StädtlifägAIR» findet statt – und zwar am Schmutzigen Donnerstag. Das haben die Veranstalter schon vor einiger Zeit bekannt gegeben. Unklar ist derzeit noch, ob die Zertfikatsbestimmungen noch angepasst werden. Aktuell ist für den Anlass mit 13 Guggen-Auftritten in der Klingnauer Altstadt 2G plus vorgesehen. Der Umzug hingegen ist abgesagt worden.

Nicht profitieren von den möglichen Lockerungen können die Fasnächtler in Turgi. Aber: Sie haben für den Samstag, 5. Februar, ein Programm geplant. Obschon der Umzug draussen abgesagt werden musste, findet in der Turnhalle Gut der Kinderumzug inklusive der Kostümprämierung und am Abend der Fasnachtsball (Einlass ab 16 Jahren) statt. Für alle Personen ab 16 Jahren gilt die 2G-plus-Regel.

Aus dem Jahr 2020: Der erste Kinderumzug in Turgi seit zwölf Jahren. Dieses Jahr findet er in der Turnhalle statt. Daniel Vizentini

Würenlingen feiert zweimal Fasnacht. Das kündigte der OK-Präsident der Fasnachtsgesellschaft, André Wenzinger, gegenüber unserer Zeitung an. Der grosse Umzug wird zwar nicht stattfinden, weil er in dieser Kurzfristigkeit nicht mehr zu organisieren ist. Die Wagenbauer haben ihre Arbeiten nach der Absage im Dezember eingestellt. Aber: Es werde am Fasnachtswochenende eine kleinere Strassenfasnacht geben, sagt Wenzinger. Zudem sei das Fest im Juni weiterhin eingeplant. Dieses wurde nach der Absage des Umzugs im Dezember ins Leben gerufen – als Ersatz. Nun scheint es also, dass die Würenlinger in den zweifachen Fasnachtsgenuss kommen

Die Fasnacht in Zurzach ist abgesagt worden und daran ändert sich – Stand jetzt – auch nichts, wie Clairette Meierhofer, Präsidentin vom Fasnachtskomitee «Fläckegeischter», gegenüber unserer Zeitung erklärt. Obschon das Fasnachtsherz sofort «ja» sagen würde, sei die Unsicherheit nach wie vor gross. Man wolle die Vernunft walten lassen, sagt sie, weil man das Coronavirus weiterhin nicht unterschätzen dürfe.

Auf der Homepage der Brugger Fasnacht steht: «Wir werden auch 2022 keinen Fasnachtsumzug in Brugg organisieren. Mit schwerem Herzen aber mit gutem Gewissen haben wir dies bestimmt.» Als wir beim Organisationskomitee nachfragen, ob sich nach den Ankündigungen des Bundesrats etwas ändert, fällt die Antwort von Präsident Thomas Steinhauer kurz und bündig aus: «Wir haben geschrieben, dass wir nichts planen.» Das bleibe so. «Es hat keine Gruppe irgendetwas vorbereitet.»

In Riniken ist die Fasnacht abgesagt worden. Die momentane Lage lasse keine Durchführung zu, hiess es vor rund vier Wochen. Wenn es die epidemiologische Lage zulasse, werde die Guggenmusik «Opus C Voll» am Sonntag, 13. März, ein bis zwei Platzkonzerte abhalten. Ob es zu diesen Konzerten kommt, ist aktuell nicht bekannt.

Windisch hat seinen Umzug abgesagt. Allerdings haben die «Gruftis» dennoch ein Programm auf die Beine gestellt. So etwa soll am Donnerstag, 3. März die Fasnachtseröffnung in der Dorfturnhalle über die Bühne gehen, am Freitag, 5. März ist zum ersten Mal das Guggen-Open-Air auf dem Campusplatz angedacht.

In Windisch gibt es ein Alternativprogramm für die Fasnacht. Dieter Minder

Die Laufenburger wollen an ihrer Städtlefasnacht den grossen Sonntagsumzug vom 27. Februar wie auch den Nachtumzug «Häxefüür» am Samstag, 26. Februar, durchführen. Dies jedoch nur auf Schweizer Seite «mit angepasster Stecke», wie Martin Schmid vom Organisationskomitee gegenüber der AZ sagt.

Kaiseraugst hat ein «Light-Programm» auf die Beine gestellt und dieses jüngst kommuniziert. So soll am Schmutzigen Donnerstag (24. Februar) vor dem Gemeindehaus die Zepterübergabe und am Samstag die Fasnacht auf dem Schulhausplatz sowie im Höfli stattfinden. Ebenso geplant sind die Kinderfasnacht im Höfli am 1. März und das «Fasnachtsfüür» am 2. März.

In Kaisten hält die Fasnachtsgesellschaft «Chaischter Haldejoggeli» an ihrem traditionsgemässen Programm - mit einigen Abstrichen - fest. Die närrischen Tage in Kaisten beginnen am ersten «Faisse», 10. Februar, morgens um 5 Uhr mit der «Tschättermusik». Offen ist derzeit noch, ob der Umzug durchs Dorf am Sonntag, 27. Februar, stattfindet.

In Möhlin jubilierten jüngst die Närrinnen und Narren. Die Organisatoren der Fasnacht hatten vom Kanton eine Sonderbewilligung für den Umzug erhalten. Dieser wird mit einer 3G-Zertifikatspflicht durchgeführt werden. Die Galgenvögel und die Fasnachtzunft Ryburg sind für die Organisation verantwortlich und betreiben am Fasnachtssonntag ausserdem je zwei Festbeizen, für deren Einlass die 2G-plus-Regel gilt.

Einen grenzüberschreitenden Umzug wird es in Rheinfelden nicht geben. Verzichtet wird ebenso auf den Schnitzelbank-Abend sowie die Kinderfasnacht. Nach den in Aussicht gestellten Lockerungen planen die Organisatoren aber einige kleinere Fasnacht-Events. Am Donnerstag, 24. Februar wird am Obertorplatz Frau Fasnacht aufgehängt, am Samstag treffen sich die Kleinformationen in der Altstadt. Am Samstag ist ein Guggen-Platzkonzert geplant, am Sonntag soll ein kleiner Umzug stattfinden, der vom Obertorplatz zur Schifflände führt.

Das Fasnachtskomitee Speuz (Erlinsbach) gab im Dezember die Absage der Fasnacht bekannt. Sie begründeten dies auf ihrer Website mit der «Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Helfenden» sowie dem grossen finanziellen Risiko, das mit der Planung in Verbindung stand. Auf unsere Anfrage ob nach den Ankündigungen des Bundesrates doch etwas auf die Beine gestellt wird, antwortet Präsidentin Stephanie Bernet, dass bislang nichts geplant sei und dies wohl auch so bleibe.

Die Hächle-Zunft Hägglingen plant gleich mehrere Veranstaltungen für das Dorf mit, welche alle draussen und unter 2G plus stattfinden. Am 19. Februar findet anstelle des Nachtumzugs ein «Strassenfest mit Nachtumzugsfeeling» statt. Für den 24. Februar sind sowohl die Kinderfasnacht in Form einer Strassenfasnacht als auch das Guggen-Festival geplant. Für letzteres, welches von den Hächle-Gugger organisiert wird, sind Auftritte von sieben Guggen geplant. Am 26. Februar veranstalten der Veloclub, der Turnverein und der Fussballclub einen gemeinsamen Ball und am Fasnachtssonntag (27. Februar) rundet die Gadegaudi das Fasnachtsprogramm ab.

Hägglingen plant ein «Strassenfest mit Nachtumzugsfeeling» anstelle des üblichen Nachtumzugs. Andy Mueller

Muri: Nach der Stiefelinacht am 22. Januar planen die Stiefeliryter am 12. Februar gemeinsam mit der Gängelimusig die sogenannte «Stängeli-Fasnacht». Des Weiteren dürfen sich besonders Familien auf die «Tour de Muri» am Schmutzigen Donnerstag (24. Februar) freuen, sagt Stiefeliryter-Präsident Reto Spano gegenüber unserer Zeitung. Die Gängelimusig plant ihren jährlichen Gängeliball am 24. Februar mit 2G plus durchzuführen. Das für den 5. Februar geplante Monster Muri ist abgesagt, da die Planung jeweils eineinhalb Jahre im Voraus beginne, so Sandra Zimmermann, musikalische Leiterin der Gängelimusig.

Der Verein Fasnacht Mutschellen schreibt auf seiner Homepage: «Unsere geplante Fasnacht mit Umzug wie auch der Kinderball und der Fasnachtsball, kann leider erneut nicht stattfinden.» Geplant wird erst wieder für die Fasnacht 2023.

In Sarmenstorf sind die grossen Veranstaltungen abgesagt worden, jedoch findet die Fasnacht trotzdem statt. Am 27. Februar wird voraussichtlich das traditionelle «Scheesewagerönne» der Fasnachtsgesellschaft Variété stattfinden und auch die alljährliche Mehlsuppe soll am 1. März verteilt werden. Der geplante Jubiläums-Umzug wurde auf nächstes Jahr verschoben. Die Anonymen Fasnächtler Sarmenstorf (AFS) planen ihre Schnitzelbank in abgeänderter Art durchzuführen. Vom Schmutzigen Donnerstag (24. Februar) bis Fasnachtsdienstag (1. März) wird täglich ein Bild inklusive Strophe bei der Bäckerei Ruckli, dem Restaurant Kreuz und dem Restaurant Pöstli aufgehängt, so ein Mitglied der AFS.

Die Sumpfer-Stilzli in Unterlunkhofen haben die Kinderfasnacht sowie den Knackerball vom 4. März abgesagt. Unklar ist noch, ob der Schüürball vom 5. März stattfinden wird und in welcher Form.

Fand zuletzt 2019 statt: Die Durchführung des Schüürballs in Unterlunkhofen ist noch unklar. Dominic Kobelt / Aargauer Zeitung

Das OK Dorffasnacht Widen veranstaltet am 11. März ein Gugge-Festival (Einlass ab 16 Jahren) mit DJ und diversen Guggenmusiken. Für den 12. März ist ein Maskenball (Einlass ab 16 Jahren) mit Prämierung und weiteren Guggenauftritten geplant. Beide Anlässe stehen unter dem Thema «Hakuna Matata». Laut OK-Mitglied Marcel Hagenbuch ist noch unklar, welche Vorschriften für die Events im März gelten werden.

Wohlen: Das OK Wohler Fasnacht gab die Absage des Umzugs und aller Fasnachtsbälle auf seiner Website bekannt. Das Dorf soll trotzdem fasnächtlich geschmückt werden und Wohler Fasnächtler sollen laut OK trotzdem unterwegs sein. Zudem wird auf der Website eine spätere Durchführung der Fasnacht in Aussicht gestellt, so schreibt die Wohler Fasnacht: «Pssssst... Reserviert Euch das erste Mai-Wochenende!»