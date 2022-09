Resultate Aargau Von A bis Z: Triell in Zeiningen – Kandidaten verpassen absolutes Mehr ++ Kulm: Knatsch vorbei – Souverän spricht Kirchenpflege Vertrauen aus Die Übersicht über die Wahlen und Abstimmungen in den Aargauer Gemeinden und Bezirken.

Abstimmungen in den Bezirken

Bezirk Aarau: Am Bezirksgericht muss der Sitz von FDP-Richter Giorgio Meier neu besetzt werden. Es kandidieren Michael Schlotter (parteilos), Barbara Deucher-Brändli (FDP) und Michael Ganz (GLP). Die Porträts der Kandidierenden finden Sie hier.

Abstimmungen in den Gemeinden von A bis Z

Am Sonntag finden Gesamterneuerungswahlen in der reformierten Kirche Ammerswil statt. Die Kirchenpflege schlägt den amtierenden Pfarrer Michael Lo Sardo nicht mehr zur Wahl vor, wegen «verschiedenen Auffassungen», und weil sich «immer wieder» Schwierigkeiten ergeben hätten. Lo Sardo stellt sich trotzdem zur Verfügung: Sein Dienst werde von vielen sehr geschätzt, er wolle die Menschen nicht alleine lassen.

Die anstehenden Ersatzwahlen im freiämterischen Beinwil sorgten jüngst für Wirbel. Als Ersatz für den per Ende Jahr abtretenden Gemeindeammann Albert Betschart stellten sich die bisherige Frau Vizeammann Franziska Stenico und der ehemalige Gemeinderat Stefan Zemp zur Wahl. Für den freien Sitz im Rat kandidierten nebst Zemp zudem Jan Suter und Michael Feldmann.

Am Sonntag setzte sich sowohl für das Amt des Gemeindeammanns (456 Stimmen) als auch für den Sitz im Gemeinderat (483 Stimmen) Stefan Zemp durch. Die Stimmbeteiligung lag bei 69,3 Prozent.

An der Sommergmeind hiess der Souverän einen Kredit von 1,96 Millionen Franken gut für die erste Etappe der Sanierung der Dorfstrasse gut. Gegen diesen Beschluss wurde das Referendum erhoben.

Das Ergebnis an der Urne am Sonntag ist klar: Mit 220 Ja- zu 65 Nein-Stimmen ist das Referendum gegen die geplante Sanierung gescheitert.

In Brittnau wird im Gemeinderat die Nachfolge für Urs Karlen gesucht. Er ist dieses Jahr als Gemeinderat zurückgetreten und hat die Leitung der Abteilung Finanzen in Brittnau übernommen. Innerhalb der offiziellen Anmeldefrist hat sich kein Kandidat für die Ersatzwahl gemeldet. Später hat sich die ehemalige FDP-Gemeinderätin Deniz Yeker als Kandidatin ins Spiel gebracht. Sie war von Januar 2018 bis März 2021 Gemeinderätin. Für ihre zweite Wahl in den Gemeinderat erhält sie deutlichen Gegenwind: Insbesondere die SVP ruft dazu auf, sie nicht zu wählen. Anfang Woche brachten darum SVP und SP gemeinsam eine Gegenkandidatin ins Spiel: die parteilose Karin Peter.

Nur knapp ein halbes Jahr, nachdem Stefan Kuhn zum Vizeammann der Gemeinde Bünzen gewählt wurde, gab er sein Amt per Ende August wieder ab. Er tritt aus dem Gremium aus beruflichen Gründen aus.

Für den frei werdenden Sitz im Rat kandidierte der 42-jährige Roger Wetzstein (parteilos) aus Waldhäusern. Zur Wahl als Vizeammann stellte sich der aktuell amtierende Gemeinderat Hans Vogler (parteilos) zur Verfügung.

Mit 214 gültigen Stimmen wurde Roger Wetzstein in den Gemeinderat gewählt. Hans Vogler wurde mit 200 gültigen Stimmen zum neuen Vizeammann gewählt.

Der Gemeinderat beantragt, für 1,5 Millionen Franken im Gebiet Kalkhof, wo sich heute ein Fussball-, ein Pétanque- und ein Spielplatz befinden, einen «Generationenpark» einzurichten. Dieser würde mit Freizeitwiese, Buvette, Sitzbänken, Erlebniswegen, öffentlichen Toiletten ausgestattet beziehungsweise ergänzt. Hinzu käme eine Pumptrack-Anlage. An der Gemeindeversammlung sagten die Stimmberechtigten deutlich Ja. Dagegen kam das Referendum zu Stande, die nötigen 302 Unterschriften wurden bei weitem übertroffen. Das Projekt «Generationenpark» sorgt für viele Leserinnenbriefe. Die Fronten sind verhärtet.

Die Gemeinden Herznach und Ueken schliessen sich auf den 1. Januar 2023 zusammen. Der neue Gemeinderat wurde im Mai gewählt. Am Sonntag wurde ausserdem ein neuer Gemeindepräsident und Vizepräsident gewählt.

Mit 634 gültigen Stimmen wurde Stephan Gemmet aus Herznach zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Robert Schmid aus Ueken wird Vizepräsident.

Es war eine kleine Meldung in der «Chelezytig» der Reformierten Kirche Kulm, welche die Gemeinden Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal umfasst: Die Pfarrerin und beide Sozialdiakone haben gekündigt. Grund seien viele Konflikte und ein mangelndes Vertrauensverhältnis zur Kirchenpflege. Letztere stellte sich nun zur Wiederwahl – im Vorfeld hat der ehemalige Pfarrer Martin Hess aus Teufenthal dazu aufgerufen, praktisch alle Kirchenpfleger abzuwählen.

Die Stimmbevölkerung hat am Sonntag der Kirchenpflege ihr Vertrauen ausgesprochen – jedenfalls rund ein Fünftel davon, die Stimmbeteiligung lag bei mageren 20,1 Prozent. Alle vier Mitglieder der Pflege wie auch ihr Präsident wurden für die nächste Amtsperiode bestätigt. Somit besteht die Kirchenpflege der Reformierten Kirche Kulm weiterhin aus Roland Hunziker (Präsident), Heidi Eichenberger, Irene Meier und Renate Osazuwa.

Die Sommergmeind sprach sich mit grossem Mehr für ein neues Parkierungsreglement aus. Dafür solle die blaue Zone abgeschafft werden, in der maximal zwei Stunden parkiert werden darf.

Die ersten zwei Stunden würden gemäss neuem Reglement gratis bleiben. Wer sein Auto länger stehen lässt, zahlt dafür via Parkuhr oder via App. Gegen diesen Entscheid bildete sich Widerstand. Ein Komitee fand, dass zu viele offene Fragen unklar und noch nicht beantwortet seien.

Der Senioren Club Gewerbe begann daraufhin, Unterschriften zu sammeln. Mit Erfolg: Das Referendum gegen die Zustimmung der Gemeindeversammlung zum Parkierungsreglement ist mit 214 Stimmen zu Stande gekommen. Notwendig waren 194 Stimmen.

Nun ist es am Sonntag zur Schlussabstimmung um das neue Parkierungsreglement gekommen. Mit 685 Nein- zu 421 Ja-Stimmen wird das Begehren abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 57.1 Prozent.

Im Frühling ist Frau Vizeammann Susanne Keller (parteilos) als neue Frau Ammann gewählt worden. Sie trat die Nachfolge von Stefan Widmer (parteilos) an, der nach zwölf Jahren im Gemeinderat, sechs davon als Ammann, Ende Juni demissionierte. Den freien Gemeinderatssitz eroberte Natascha Schärz-Jetzer.

Am Sonntag wurde nun ein Vizeammann gewählt. Dafür hat sich Gemeinderat Roland Felber zur Verfügung gestellt, der mit 594 Stimmen gewählt wurde.

Die Gemeindeordnung in Mellikon muss aus verschiedenen Gründen angepasst werden. Durch die Auflösung des Gemeindeverbandes Verwaltung2000 wurde die regionale Steuerkommission aufgehoben. Zudem wurde Schulpflege abgeschafft auf Anfang dieses Jahres.

Der Gemeinderat hat zudem als amtliches Publikationsorgan weiterhin die Lokalzeitung «Die Botschaft» und zusätzlich die elektronische Form festgelegt. Der Aushang beim Gemeindehaus entfällt. Die Gemeindeverwaltung wird zwar weiterhin die Publikation beim Gemeindehaus aushängen. Jedoch soll es nicht mehr als amtliches Publikationsorgan dienen. Im Frühling segnete die Gemeindeversammlung die Anpassungen ab. Nun muss der Beschluss noch an der Urne bestätigt werden.

Per 1. Januar 2023 fusionieren die beiden Gemeinden. Für den Rest der Amtsperiode wird der Gemeinderat der Fusionsgemeinde sieben statt fünf Sitze haben. Die fünf Menziker bleiben, der Rat wird um zwei Burger erweitert. Zur Verfügung stellen sich die beiden amtierenden Burger Gemeinderatsmitglieder Ursula Friederich und Hanspeter Boller. Hier erfahren Sie mehr.

Beide wurden gewählt, somit vertreten Ursula Friederich mit 166 und Hanspeter Boller mit 164 Stimmen die Burger im Gemeinderat neuen Fusionsgemeinde. Die Stimmbeteiligung lag bei 33,4 Prozent.

Bei einem neuen Mitglied der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2025 kam es bereits zu einer stillen Wahl: Gewählt ist Carole Jakob (parteilos). Nach Ablauf der gesetzlichen Nachmeldefrist war sie die einzige Kandidatin.

Der bisherige Vizeammann Martin Weideli ist per Ende August aus dem Gemeinderat Rottenschwil ausgetreten. Zur Wahl als neues Gemeinderatsmitglied stellen sich Jürg Walker (1963, parteilos) und Ivan Bieri (1966, parteilos). Die bisherige Gemeinderätin Carla Grod (1972, parteilos) kandidiert für den Vizeammannposten.

Mit 240 von total 274 gültigen Stimmen eroberte Grod am Sonntag schliesslich überdeutlich den freigewordenen Vizeammann-Sitz.

Peter Stalder ist aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gemeinderat zurückgetreten. Als Ersatz stellen sich Thomas Pierrehumbert und Martin Vinzens zur Verfügung. Hier erfahren Sie mehr.

Martin Vinzens hat sich gegen Thomas Pierrehumbert durchgesetzt. Vinzens erhielt mit 182 Stimmen mehr als doppelt so viel wie Pierrehumbert (90 Stimmen). Die Stimmbeteiligung liegt bei 36,3 Prozent.

Aus beruflichen Gründen hat Nicole Blaser (parteilos) ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat auf den 30. Juni bekannt gegeben. Im ersten Wahlgang der Ersatzwahl Anfang Juli, zu dem keine offiziellen Kandidaturen eingegangen waren, erreichte niemand das absolute Mehr. Für den Wahlgang vom Sonntag sind ebenfalls keine Kandidaturen eingegangen. Von den Kandidatinnen und Kandidaten, die Stimmen erhalten haben, hat niemand das absolute Mehr (105) erreicht. Am meisten Stimmen erhielt Sabine Meier-Büeler. Der zweite Wahlgang findet voraussichtlich am 27. November statt.

Nach zwölf Jahren im Gemeinderat, davon zehn als Vizeammann, trat Daniel Blum (parteilos) zurück. Grund für die Demission ist der Wegzug aus der Gemeinde. Blum zieht mit seiner Familie nach Bülach.

Als einziger Kandidat hatte sich der parteilose Dieter Martin für das Amt des Vizeammannes zur Wahl gestellt. Er zog vor einem Jahr von Obersiggenthal nach Siglistorf. Der Betriebsingenieur HTL hat als Politiker bereits Erfahrung: Er war bis Ende 2019 sechs Jahre lang Gemeindeammann im Vollzeitamt und zuvor zwölf Jahre Mitglied des Einwohnerrates, den er in den Jahren 2004 und 2005 präsidiert hatte.

Am Sonntag wurde Dieter Martin mit 159 Stimmen zum neuen Vizeammann gewählt.

Anton Birrer (parteilos) tritt nach über zwölf Jahren aus dem Gemeinderat aus. Die parteilose Claudia Hoppler hat sich für die Ersatzwahl zur Wahl gestellt. Geboren ist Hoppler 1974 in Baden und aufgewachsen in Niederwil. Seit 2004 bringt sich Hoppler aktiv ins Stetter Dorfleben mit ein, sie ist Mitglied bei der Damenriege und im Frauenverein. Seit 2010 ist sie Mitglied der Baukommission. Ausserdem engagiert sie sich bei der Gemeinde seit 2017 mit ihrer Tätigkeit als Baukontrolleurin. Die diplomierte Architektin HTL hat langjährige Erfahrung als Projektleiterin in verschiedenen Architekturbüros in der Umgebung. Hoppler ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 14 und 16 Jahren.

Mit 399 Stimmen wurde Hoppler am Sonntag in den Gemeinderat gewählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 31,7 Prozent.

In Uerkheim kandidieren am Sonntag drei Personen für die sieben Sitze in der Kirchenpflege der reformierten Kirche. Vier Personen braucht es aber, damit die Kirchgemeinde handlungsfähig bleibt. Findet sich keine vierte Person bis Ende Jahr, wäre ab 1. Januar 2023 ein Kurator für die Kirchgemeinde zuständig. Der aktuelle Kirchenpflegepräsident Markus Kappeler zeigt sich zuversichtlich, dass die fehlende Person noch gefunden wird.

Die Gemeindeordnung Villmergens ist seit 1981 in Kraft. Seither haben sich einige Dinge geändert, beispielsweise wurde der Beamtenstatus aufgehoben und die Mitglieder des Gemeinderates sowie der Gemeindeammann und der Vizeammann werden im gleichen Wahlgang ermittelt. Zudem haben sich Bezeichnungen geändert und neu befindet der Gemeinderat über die Einbürgerungen und nicht mehr die Gemeindeversammlung.

Am Sonntag wurde nun an der Urne über die Änderungen abgestimmt. Mit 1200 Ja- zu 292 Nein-Stimmen wurde die Teilrevision der Gemeindeordnung deutlich angenommen.

Die technischen Anlagen, die Fassade und weitere Teile der Dreifachturnhalle in Wohlen sind in die Jahre gekommen. Die Gemeinde möchte die Sporthalle für 5,01 Millionen Franken sanieren lassen. Im vergangenen März sagte der Wohler Einwohnerrat mit 28:11 Stimmen Ja zum Kredit.

Das letzte Wort hat das Stimmvolk. Die SVP macht sich für die Ablehnung der Vorlage stark, sie ist der Meinung, dass die Arbeiten nicht dringlich sind und zum falschen Zeitpunkt kommen. Ausserdem sei die Wohler Gemeindekasse mit den Grossprojekten Hofmattenhalle (16 Millionen) und Haldenschulhaus (55 Millionen) genug belastet.

Gleich fünf Personen haben sich zur Wahl eines Stimmenzählers respektive einer Stimmenzählerin in Würenlos angemeldet: Gottfried Brun (EVP), Antonia Gambon-Zita (parteilos), Gabriela Linde-Giger (parteilos), Emil Moser (SVP) und Markus Westermeier (parteilos). Zur Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2025 kommt es nach einem Rücktritt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wurde auf den 27. November terminiert.

Aus gesundheitlichen Gründen hat Isabel Scheuerer ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat bekanntgegeben. Für die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates Zeiningen für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2025 haben sich drei Kandidatinnen angemeldet: Gabriella Huber (Jahrgang 1964), Sabrina Kreft (1982) und Sandra Pfaffen (1973). Alle drei Kandidatinnen sind parteilos.

Bei der Wahl am Sonntag konnte sich keine der Kandidatinnen durchsetzen, sie alle verpassten das absolute Mehr von 301 Stimmen. Gabriella Huber erhielt 183 Stimmen, Sabrina Kreft 122 Stimmen und Sandra Pfaffen 275 Stimmen. Es kommt zu einem zweiten Wahlgang.