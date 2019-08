Demaj sitzt neben dem Beschuldigten – einem albanisch sprechenden, 29-jährigen Mann, der seine DNA bei über 30 Einbrüchen in der Region verteilt hat. Seit drei Jahren dolmetscht Demaj in diesem Fall zwischen Behörden und Beschuldigtem. Dem Mazedonier drohen viele Jahre Haft und eine Landesverweisung. Demaj ist konzentriert. Die Fragen der Richter und die Antworten des Beschuldigten übersetzt er simultan, ohne sich nur ein Wort zu notieren.

Es ist, als würde er nach Hause kommen. Als Riza Demaj die oberen Treppenstufen des Bezirksgerichts in Kulm erreicht, macht sich auf den Gesichtern aller Anwesenden ein Lächeln breit. Anwälte, Polizisten, Gerichtsmitarbeiter, sogar der Beschuldigte, der in Fussfesseln und Handschellen vor dem Gerichtssaal wartet. Alle kennen Riza Demaj mit Namen und mögen ihn.

Solche Geschichten sind Demajs tägliches Brot. Seit 25 Jahren übersetzt er für die Gerichte, bei Polizeieinvernahmen, bei Gesprächen mit der Staatsanwaltschaft, aber auch bei Eltern-Lehrer-Gesprächen an Schulen. Er tut dies in den Sprachen des ehemaligen Jugoslawiens. Zum Übersetzen sei er eher zufällig gekommen, sagt der Mann, der kosovarische Wurzeln hat. Ende 1990 kam Demaj als Flüchtling in die Schweiz. Er besuchte in Luzern einen viermonatigen Deutschkurs und zog bald in den Kanton Aargau. Er wollte unbedingt arbeiten und selber Geld verdienen. Über einen Bekannten in Suhr kam er zu seiner ersten Stelle. «Ich bin im Kosovo auf 2000 Meter Höhe aufgewachsen», erzählt er. «Wir hatten immer frische Bio-Milch. Deshalb war es mein Wunsch, in einer Molkerei zu arbeiten.» Bald wurde er bei der Aargauer Zentralmolkerei in Suhr angestellt, wo er 15 Jahre blieb und keinen Tag krankheitsbedingt fehlte. Er habe seine Arbeit dort geliebt. Bei einer Zugfahrt sei er zufällig mit einer Lehrerin ins Gespräch gekommen, die ihm von den Schwierigkeiten erzählt habe, die aufgrund mangelnder Sprach- und Kulturkenntnisse bei Elterngesprächen entstünden. «Und sie fragte mich, ob ich Lust darauf hätte, nebenbei zu übersetzen.» Mehr als zwei Jahrzehnte später hat Riza Demaj in 25'000 Fällen übersetzt.

Demaj ist seit 13 Jahren nicht mehr in die Ferien gefahren

Sein Arbeitgeber bei der Molkerei habe ihm immer erlaubt, für diese Nebentätigkeit auszustempeln und sich von der Arbeitsstelle zu entfernen. Auch, wenn die Behörden Demaj kurzfristig als Übersetzer aufboten. Doch Demaj und seine Dolmetscher-Dienste wurden immer gefragter. «Ich habe dann im Jahr 2005 meine Stelle bei der Molkerei gekündigt und mich mit einem Übersetzungsbüro selbstständig gemacht.»

Demaj ist ein pflichtbewusster Mann und nimmt jeden Anruf entgegen, der reinkommt. Es könnten die Behörden sein, die ihn kurzfristig für eine Einvernahme brauchen. «Ich war seit 2006 nicht mehr in den Ferien», sagt er und lächelt zufrieden. Mit seiner Frau hat er drei erwachsene Kinder. Er gehe höchstens übers Wochenende einmal weg, in die alte Heimat, den Kosovo. «Ich liebe die Schweiz, meine Familie und ich fühlen mich hier sehr wohl.» Wenn er abschalten wolle, steige er einfach aufs Fahrrad. «Einmal wollte ich schauen, wie viele Kilometer ich an einem Tag fahren kann. Es waren 400.» Jährlich sind es bis zu 15'000 Kilometer.

Das Fahrradfahren sei seine Art, zwischen der Arbeit und dem Nachhausekommen herunterzufahren. «Das Velo hilft mir sehr. So kann ich negative Energie loswerden.»