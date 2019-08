Sehen Sie hier den TV-Talk mit Susanne Hochuli vom Dienstagabend in voller Länge:

Hochuli schloss eine Rückkehr in die Politik kategorisch aus – zwar sei sie weiterhin ein politischer Mensch, fühle sich aber wohl ausserhalb des Politbetriebs. «Für mich ist dieses Kapitel abgeschlossen», sagte Hochuli, die im Sommer 2016 entschieden hatte, nach acht Jahren als Gesundheitsdirektorin nicht zur Wiederwahl anzutreten.

«Susanne Hochuli, bis am Freitag kann man sich noch für die Regierungsratswahlen anmelden – wie wäre es mit einem Polit-Comeback?» Das fragte Moderatorin Anne-Käthi Kremer die ehemalige Grünen-Regierungsrätin im TalkTäglich bei Tele M1 .

Hochuli hielt fest, die Entwicklung im Gesundheitsdepartement unter Roth lasse sich nicht rückgängig machen. Wichtiger sei jetzt die Frage, «was man bei den anstehenden Wahlen für dieses Departement machen kann». Für sie ist klar, dass ein neues Regierungsmitglied, das am 20. Oktober gewählt wird, das Departement übernehmen müsste. «Es muss also eine Person gewählt werden, die in dieses Departement passt und die vielen anstehenden Geschäfte vorwärts bringt», sagte sie.

«Nicht unbedingt eine Frau»

Auf die fünf Kandidierenden angesprochen – nominiert sind bisher Jean-Pierre Gallati (SVP), Jeanine Glarner (FDP), Yvonne Feri (SP), Severin Lüscher (GLP) und Doris Aebi (GLP) – sagte Hochuli, aus ihrer Sicht gebe es zwei Personen, die geeignet wären. Wenig überraschend sieht sie ihren Parteikollegen und Hausarzt Lüscher als einen von ihnen. «Ich sage auch als Grüne und Frau, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, um unbedingt eine Frau zu wählen», hielt sie fest. Wichtiger seien Kenntnisse des Gesundheitswesens, eine gute Vernetzung und politische Erfahrung.

Dann kam die Überraschung: Susanne Hochuli, die in ihrer Amtszeit von SVP-Vertretern wie Andreas Glarner und Wolfgang Schibler heftig kritisiert worden war, hält Jean-Pierre Gallati als geeignet für den Regierungsrat. Der SVP-Fraktionschef sei intelligent genug für das Amt, sitze in der Gesundheitskommission, kenne die Abläufe in Verwaltung und Regierung, begründete sie.