Unverhältnismässig viele Fahrausweisentzüge bei Autolenkern: So lautet die Kritik am Kanton in einem CVP-Vorstoss im Grossen Rat. Michael Wetzel, Edith Saner und Marianne Binder halten in ihrer Interpellation fest, die Zahl der Ausweisentzüge sei im Aargau im Vergleich mit anderen Kantonen und im Verhältnis zur Zahl der Automobilisten aussergewöhnlich hoch. Die drei CVP-Vertreter finden «die überdurchschnittlich hohe Zahl an Ausweisentzügen in Folge charakterlicher und psychischer Nichteignung befremdend», wie es in der Interpellation heisst. Auch wegen Krankheiten und Gebrechen, Alkoholabhängigkeit und Drogensucht verfüge der Aargau «teilweise massiv mehr Ausweisentzüge als andere Kantone», kritisieren die Interpellanten. Sie berufen sich dabei auf die Statistik für Administrativmassnahmen (Admas) des Bundesamtes für Strassen. Als konkrete Beispiele werden im CVP-Vorstoss die Zahlen aus dem Jahr 2016 angeführt. Damals wurden schweizweit 986 Ausweise wegen charakterlicher Nichteignung entzogen – allein 487 davon im Aargau. Bei der psychischen Nichteignung waren es gesamtschweizerisch 680 Fälle registriert, im Aargau deren 274. Vorstoss basiert auf alten Zahlen Eingereicht wurde der Vorstoss an der Grossratssitzung vom letzten Dienstag, die drei CVPler haben dafür die Admas-Statistik der Jahre 2011 bis 2016 ausgewertet. In dieser Periode, und auch im Jahr 2017, sind die Zahlen der Ausweisentzüge wegen charakterlicher oder psychischer Nichteignung im Aargau tatsächlich überdurchschnittlich hoch. Ganz anders sieht dies jedoch in der Statistik für 2018 aus, die letzte Woche publiziert wurde. Von den schweizweit 421 Ausweisentzügen wegen charakterlicher Nichteignung entfielen nur gerade 13 auf Aargauer Autolenker – das ergibt einen Anteil von lediglich drei Prozent. Bei den Entzügen wegen psychischer Probleme sind die Zahlen ähnlich: 333-mal mussten Autofahrer im vergangenen Jahr in der Schweiz deswegen den Ausweis abgeben – im Aargau waren es gerade einmal fünf Fälle, oder 1,5 Prozent (siehe Tabelle unten). Vor dem Hintergrund dieser markanten Trendwende wirkt der CVP-Vorstoss eher seltsam.

6371 Ausweisentzüge weist die Admas-Statistik des Bundes für 2018 im Aargau aus. 2017 waren es noch 8493 Entzüge, 2016 mussten 8053 Aargauer den Ausweis abgeben, im Jahr 2015 wurden 7757 solche Fälle registriert. Die deutlich tiefere Zahl im letzten Jahr kommt zustande, weil seit 2018 die Entzüge erst nach

rund 60 Tagen in der Statistik eingetragen werden, wenn sie rechtskräftig sind. Damit fehlen praktisch zwei Monate in der letztjährigen Statistik.

Grossrat Michael Wetzel erläutert auf Anfrage, er habe die Interpellation verfasst, bevor die Statistik für das Jahr 2018 publik gewesen sei. «Ich bin Mitglied der Sicherheitskommission, die sich auch mit dem Strassenverkehrsamt und der Polizei befasst, und ich erhielt Meldungen aus der Bevölkerung zu diesem Thema», sagt Wetzel. Wenn die Zahlen inzwischen zurückgegangen seien, sei dies erfreulich, dennoch blieben bei ihm Fragen. «Ich möchte eine Erklärung, warum die Werte in den letzten Jahren so hoch waren, und warum es jetzt zu dieser Trendwende kam», hält Wetzel fest. Kanton hat Praxis angepasst Schon vor vier, fünf Jahren seien die Ausweisentzüge mit politischen Vorstössen thematisiert worden, damals habe die Regierung eher ausweichend geantwortet. «Ich weiss, dass die Strassenverkehrsämter die Gründe für die Entzüge nicht überall gleich erfassen, aber immer nur zu sagen, die Statistik sei nicht vergleichbar, ist auch nicht befriedigend.» Die Antwort zum CVP-Vorstoss muss die Regierung liefern, die Fragen der AZ zur Trendwende bei den Ausweisentzügen beantwortet Samuel Helbling, Sprecher des Volkswirtschafts- und Innendepartements, jetzt schon. Schon im Jahr 2017, als die vielen Entzüge zum letzten Mal im Fokus standen, kündigte Helbling an, der Kanton werde seine Praxis in diesem Bereich überprüfen. Heute sagt er, das Aargauer Strassenverkehrsamt habe die Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Obergerichts systematisch analysiert, in einer Wegleitung festgehalten und wende diese seit einem Jahr konsequent an. Die Wegleitung wurde in enger Zusammenarbeit mit Verkehrsmedizinern erarbeitet.

War die Praxis früher also zu streng, wurden Führerausweise im Aargau zu rasch entzogen? Helbling verweist zu dieser Frage allgemein auf «die Forderung nach Verhältnismässigkeit von Entzügen», die Gegenstand von mehreren politischen Vorstössen im Grossen Rat gewesen sei. In diesem Sinn stelle das Strassenverkehrsamt sicher, «dass die im Einzelfall nötigen, angemessenen und zielführenden Anordnungen getroffen beziehungsweise die erforderlichen Abklärungen in die Wege geleitet werden».

Gründe anders ausgewiesen

Damit ist der markante Rückgang bei den Ausweisentzügen wegen charakterlicher oder psychischer Nichteignung im Jahr 2018 allerdings noch nicht erklärt.

Das Strassenverkehrsamt Aargau hat seine Meldepraxis überprüft und anderen Kantonen angepasst. Samuel Helbling, Mediensprecher Departement Volkswirtschaft und Inneres