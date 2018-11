Walddekret als Trostpflaster

Sie sei eine Optimistin, deshalb sehe sie auch das Licht im Schatten, so Friker. Ohne die Initiative hätten Regierung und Grosser Rat die 2 Millionen Franken zur Abgeltung hoheitlicher Leistungen im Wald – die der Kanton verlangt – nicht gesprochen. DieAnpassung des Walddekrets tritt per 1. Januar 2019 in Kraft. Positiv sei auch, dass der Wald wochenlang schweizweit in den Medien war.

Er habe eine verdiente Plattform erhalten, und man sei sich jetzt einig, «dass seine gemeinwirtschaftlichen Leistungen die Allgemeinheit etwas kosten dürfen». Doch wie weiter? Friker wird die siegreichen Gegner an ihrem Verhalten im Grossen Rat messen, wenn das nächste Naturschutzprogramm kommt: «Da müssen alle Farbe bekennen. Wir wollen sie in die Pflicht nehmen und erwarten einen Aufruf der Gemeindeammännervereinigung an die Gemeinden. Wir kämpfen weiter für den Wald, damit er in 50 Jahren noch so aussieht wie heute.»