Überleben nach dem Letten: Was ist aus den Drogensüchtigen geworden?

Thomas hat noch eine gute Vene. In diese spritzt er sich jeden Tag Heroin. Nicht mehr den Drecksstoff von der Strasse, der ihn einmal fast umgebracht hat, weil er mit Rattengift gestreckt war. Thomas ist im Heroinprogramm. Im Ambulatorium für Substitutionsbehandlung der Psychiatrischen Dienste Aargau konsumiert er jeden Abend pharmazeutisch hergestelltes Heroin. Er hat sich an die Dosis gewöhnt. Es fühle sich «ganz normal an, wie wenn ich ein Medikament nehmen würde», sagt er. Er funktioniere, komme nie auf Entzug und sei gleichzeitig nicht mehr zugeballert. Einen Entzug will Thomas keinen mehr machen. «Bei mir ist der Zug abgefahren. Ich will nicht mehr und würde das sehr wahrscheinlich auch nicht durchstehen.»

Thomas ist 53 Jahre alt. In den 80er- und 90er-Jahren war er Teil der Zürcher Drogenszene. Er war am Bellevue, Hirschenplatz und Sihlquai. Und später auf dem Platzspitz und am Letten. Wenn er nicht sowieso in Zürich arbeitete, reiste er täglich vom Aargau in die Stadt. «Die Sucht hat mein Leben bestimmt.»

«Es kann einem nicht gut gehen an einem solchen Ort»

Das war bei Daniel und Markus nicht anders. Sie haben bis heute Schulden bei der SBB. Das Geld brauchten sie für Drogen. Daniel ist 46 Jahre alt. Den Platzspitz kennt er nur vom Hörensagen. Er war zu jung. Auf dem Letten war er. Aber immer nur so lange wie es unbedingt nötig war. «Es kann einem nicht gut gehen an einem solchen Ort. Die Energien waren alles andere als schön.» Er erzählt von Abfall, gebrauchten Spritzen, Aggressionen, Elend und Ratten. Ein naher Verwandter von Daniel war ebenfalls am Letten. Aber als Helfer von Pfarrer Sieber. «Es war beschämend, ihm über den Weg zu laufen.»

Markus ist im Fricktal aufgewachsen. Mit Heroin hat der 51-Jährige in den 80er-Jahren in Basel angefangen. Die Spritzen hat er sich damals gebraucht auf dem Schwarzmarkt gekauft und sie an der Reibefläche der Zündholzschachteln geschliffen. «In der Apotheke haben sie dir damals keine Spritzen verkauft.» Später auf dem Platzspitz sei das besser gewesen. Dort konnten die Süchtigen dreckige gegen saubere Spritzen tauschen.

In Handschellen zurück in den Aargau gebracht

1993 hat die Stadt Zürich angefangen, ausserkantonale Drogenabhängige in ihre Wohngemeinden zurückzuschaffen. Die Polizei brachte sie zuerst ins Rückführungszentrum Hegibach und später in die Kaserne. Markus wurde einmal, Thomas dreimal in den Aargau zurückgeschafft. Markus trug Handschellen, als ihn die Polizei im Kastenwagen zurück ins Fricktal fuhr und dort zum Polizeiposten führte. Drogen hätten die Zürcher Polizisten bei ihm keine gefunden, erzählt er. Die Regionalpolizei habe ihn deshalb nach Hause geschickt. «Die Rückschaffungen sollten wohl der Abschreckung dienen», sagt Markus. «Aber gebracht hat es natürlich nichts. Am nächsten Tag musstest du ja trotzdem wieder gehen. Erst recht sogar, weil dir der Stoff fehlte.»

Thomas landete dreimal im Rückführungszentrum Hegibach. Dort bekam er eine Mahlzeit und Methadon gegen die Entzugssymptome. Zweimal hat ihn sein Beistand abgeholt und nach Hause gefahren. «Er hatte immer Verständnis für meine Situation», erzählt Thomas. «Für ihn war ich ein Mensch und nicht einfach ein Junkie.»

Standpauke vom Gemeinderat

Ganz anders verlief die dritte Rückführung in den Aargau. Dieses Mal wurde Thomas nicht von seinem Beistand abgeholt. Er wohnte inzwischen in einer anderen Aargauer Gemeinde und wurde von der Polizei direkt ins Gemeindehaus gebracht, wo ihn der Gemeinderat erwartete. «Das war sehr demütigend», sagt er. Der Gemeinderat habe ihn nichts gefragt. «Er wollte einfach seine Meinung äussern, mir sagen, dass wir Junkies den Steuerzahler nur Geld kosteten und das Letzte seien.» Nach der Standpauke konnte Thomas seine Sachen packen und gehen. «Ich fühlte mich wie ein Stück Scheisse.»

Das Gefühl, nichts wert zu sein, kennt er auch von Polizeikontrollen. «Die Polizei war im Aargau sehr streng», sagt Thomas. Sie hätten die Süchtigen am Bahnhof abgefangen. «Einmal musste ich mich vor allen Leuten nackt ausziehen, damit sie schauen konnten, wo ich Spritzen und Drogen hatte. Alle Leute haben geglotzt. Ich war stinkhässig.» Auch vor den Spritzenautomaten hätten zivile Polizisten gewartet. «Und kaum hast du das Flash-Pack rausgelassen, haben sie dich mitgenommen. Das war total dreckig.» Er habe sich seine Spritzen deshalb mehrmals gebraucht oder in Zürich geholt.

Daniel finanzierte sich die Sucht mit Dealen

Im Februar 1995 wurde der Letten geschlossen. «Man war eigentlich nicht wirklich traurig, dass man nicht mehr täglich dorthin musste», erzählt Markus. Aber es sei am Anfang schon schwieriger gewesen, an Drogen zu kommen. «Ich habe mich wieder mehr nach Basel orientiert.» Dort entstanden damals die ersten Gassenzimmer. Im Aargau gab es nichts dergleichen.

Daniel wohnte 1995 mit seiner damaligen Freundin in Zürich. Die Beziehung ging kurz vor der Lettenschliessung auseinander. Daniel kehrte in den Aargau zurück. «Aber weil ich in Zürich gewohnt habe, hatte ich viele gute Kontakte in die Szene und fing an zu dealen.» Er besorgte den Stoff in Zürich und verkaufte ihn in seiner Wohnung im Aargau. Daniel wurde dafür verurteilt und sass im Gefängnis. «Die Geschichte ist abgeschlossen, deshalb kann ich heute offen darüber reden.»