Überflüssig und zu radikal: Bauern sind gegen Spritzmittelverbot bei Wasserfassungen

«Ich bin mir bewusst, dass ein Verbot aller Pflanzenschutzmittel rund um Wasserfassungen für viele Bauern ein starker Eingriff wäre», sagt Hansjörg Wittwer zu seinem Vorstoss. Schon heute gibt es um jede Wasserfassung drei Schutzzonen, für die verschiedene Vorschriften gelten. In der Zone S1 liegt der eigentliche Fassungsbereich, hier seien heute schon sämtliche Pflanzenschutzmittel verboten, wie Ralf Bucher, Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau, auf Anfrage sagt. «Aktuell gilt das Vorsorgeprinzip, deshalb sind in der Zone S2 jene Pflanzenschutzmittel verboten, die für das Wasser problematisch sein könnten», ergänzt er. Zudem gelte dort ein Gülleverbot, während in der Zone S3, die als Puffer rund um die Wasserfassung dient, unter anderem kein Obst- oder Rebbau betrieben werden dürfe.

Bucher hält fest, aus seiner Sicht funktioniere das heutige Vorsorgeprinzip, der Vorstoss von Hansjörg Wittwer sei deshalb überflüssig. Er sagt weiter, das Trinkwasser im Aargau sei einwandfrei, wie auch das kantonale Labor festgestellt habe. Bucher betont, dass Chlorothalonil mehr als 40 Jahre lang als unbedenklicher Stoff eingestuft worden sei. «Jetzt wurde es als möglicherweise gesundheitsgefährdend eingestuft, wir gehen deshalb davon aus, dass der Bundesrat ein generelles Verbot erlassen wird.»

Bauernverband setzt auf freiwilligen Verzicht

Er gibt zu bedenken, der neue Chlorothalonil-Grenzwert sei sehr tief. «Er liegt bei 0,1 Mikrogramm, das ist ein Millionstel Gramm pro Liter.» Über Chlorothalonil werde nur in Europa diskutiert. «In Amerika, Australien und im Osten wird das Mittel weiterhin eingesetzt.» Das heisse nicht, dass man dies auch in der Schweiz so machen solle, hält Bucher fest und versichert: «Wir Bauern setzen alles daran, dass das Grundwasser bei uns weltweit weiter zu den besten gehört.» Bucher, der für die CVP im Grossen Rat sitzt und über Wittwers Vorstoss mitentscheiden wird, stuft die Forderung des Grünen als zu radikal ein. Er setzt auf andere Lösungen der Landwirte: «Wir sind im Kontakt mit Wasserversorgern, um auf den Einsatz von Chlorothalonil freiwillig zu verzichten, bis Klarheit herrscht.»

Bucher sagt, der Spritzmitteleinsatz in der Landwirtschaft sei in den letzten zehn Jahren massiv reduziert worden. Zudem sei eine parlamentarische Initiative mit Absenkpfaden für Pflanzenschutzmittel überwiesen worden, es gebe einen Aktionsplan und auch weitere Anreize für noch weniger Pflanzenschutzmittel. «Es braucht für jedes Problem die richtige Lösung, wir sollten nicht generell alles verbieten, nichts mehr produzieren und dann einfach importieren.»

Grünen-Grossrat Hansjörg Wittwer betont derweil, sein Vorstoss ziele nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern auf die gesamte Bevölkerung im Aargau. «Die betroffenen Zonen sind bei weitem nicht alle in landwirtschaftlich genutzten Gebieten», hält er fest.