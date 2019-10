Überflieger, Hochburgen und Politikverdrossene: Elf Auffälligkeiten der Aargauer Wahlen

Der SVP-Überflieger

Die sozialdemokratischste Gemeinde im Aargau

Weniger überraschend ist das Ergebnis aus Ennetbaden: Die Gemeinde am rechten Ufer der Limmat wählt erfahrungsgemäss links. Auch gestern: Die Stimmberechtigten gaben der SP mit 5723 mehr als doppelt so viele Stimmen wie der SVP (2394 Stimmen). In keiner anderen Aargauer Gemeinde erhielt die SP so viel Zuspruch. Mit 29,1 Prozent sind die Sozialdemokraten dort die stärkste Partei.

SVP kann nur in fünf Gemeinden signifikant zulegen

6,5 Prozent büsste die Aargauer SVP bei den gestrigen Nationalratswahlen ein. In fast allen Aargauer Gemeinden verlor die Sünnelipartei an Stärke. Nur Schwaderloch, Uezwil, Kirchleerau, Bözen und Zeihen stimmten gegen den Trend. In Zeihen konnte die Partei gar um 7,1 Prozent zulegen.