Warum keine Präsidentin?

Damit ist der Ball bei Mia Jenni. Die Feministin und Präsidentin der Juso Aargau spricht über Gleichstellung und entschuldigt sich schon vorab für den linken Pessimismus. Sie kritisiert Regierungsrätin Franziska Roth (SVP). Diese äusserte sich im «Tages-Anzeiger» zum Thema und sagte: «Die Gleichstellung ist erreicht. Es gibt keine grossen Handlungsfelder mehr, für den Staat schon gar nicht. Der Rest, wie die verbleibende Lohnungleichheit, liegt in der Eigenverantwortung des Einzelnen.» Es nütze nichts, wenn eine Regierungsrätin sage, Gleichstellung sei erreicht, findet Mia Jenni. Sie nimmt auch gleich die eigene Partei in die Pflicht: «Warum wird unser Präsidium nach wie vor von einem Mann gestellt? Warum haben wir einen Fraktionspräsidenten?» Die Frage zielt direkt auf Christian Levrat.

Ein bürgerliches Problem

Er könne nichts dafür, dass er ein Mann sei, sagt er. National sei die Partei paritätisch und im Präsidium hätten die Frauen die Mehrheit. Es sei auch in den Statuten festgelegt, dass die Wahllisten paritätisch sein müssten. In den Kantonen komme das auch ungefähr so raus. Für Christian Levrat ist klar: «Das Problem der Frauen in der Politik darf nicht auf die SP abgewälzt werden. Es ist ein bürgerliches Problem, und das müssen wir beim Namen nennen, was wir oft aus falscher Rücksichtnahme nicht machen.» Es brauche auch rechte Frauen in der Politik. Es könne nicht sein, dass sich das SRF immer bei der SP melde, wenn es für die «Arena» noch eine Frau braucht.

Als Geschäftsleiterin von Integration Aargau äussert sich Lelia Hunziker zum Thema Einbürgerungen und Ausländerstimmrecht. Sie sei gegen das Einbürgerungsgespräch und für das Ausländerstimmrecht. Sie treffe fast wöchentlich Menschen, welche die Willkür des heutigen Systems spürten. Das gehe gar nicht. Von Christian Levrat möchte sie deshalb wissen: «Wie verhindern wir, dass nicht ein Viertel der Menschen, die in der Schweiz leben, ausgeschlossen werden, weil sie als Ausländerinnen und Ausländer weder wählen noch abstimmen können?»

Einbürgerung lokal anpacken

Er habe darauf keine Antwort, sagt der Parteipräsident. Die Frage sei zu kompliziert. Das Problem sei die unterschiedliche Praxis, die harmonisiert werden müsste. «Aber das könnte für uns zum Bumerang werden, weil die SVP das Bürgerrecht am liebsten erst nach 30 Jahren und am besten widerrufbar vergeben würde.» Christian Levrat schlägt deshalb vor, das Thema lokal anzugehen. Im Kanton Freiburg zum Beispiel habe man das kommunale Ausländerstimmrecht im Rahmen einer Gesamtverfassungsrevision eingeführt. «Es war letztlich ein politischer Deal», sagt Christian Levrat. «Wir bekamen das Ausländerstimmrecht und mussten dafür die Bezirke beibehalten.»