Zwei Dinge haben Renata Siegrist-Bachmann geprägt: Erstens, dass sie Kind einer Ausländerin war und zweitens, dass sie viel Zeit in Entwicklungsländern verbracht hat. Jetzt steht ein weiteres Kapitel in ihrem Leben an, das auch einschneidend werden könnte. Denn heute wird die grünliberale Grossrätin Renata Siegrist aller Voraussicht nach vom Parlament zur Grossratspräsidentin gewählt. Damit wird sie während eines Jahres den Kanton als höchste Aargauerin nach aussen und innen vertreten. Vor zwei Jahren wurde Siegrist zur zweiten Vize-Präsidentin gewählt, war 2018 Vizegrossratspräsidentin und wird jetzt, wie es Usus ist, ins höchste Amt gewählt. «Ich bin überrascht, dass mir der Grosse Rat diese Ehre zukommen lässt», sagt Renata Siegrist.

Renata Siegrist-Bachmann Geboren: 7. März 1959

Zivilstand: Verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Wohnort: Zofingen

Politik: Im Grossen Rat seit 30.4. 2013

Partei: Grünliberale (GLP)

Beruf: Selbstständige Feldenkrais-Pädagogin, Medizinische Praxisassistentin

Private Ämter: Frauenzentrale Aargau (Vizepräsidentin), Spitalverein Zofingen (Vorstand), Sexuelle Gesundheit Aargau (Seges) (Präsidentin)

Als Vertreterin einer Nicht-Regierungspartei umso mehr, denn diesen steht das Grossratspräsidium nur alle neun Jahre zu. Die Zeit sei jetzt günstig, sagt Siegrist: Ihre Kinder sind erwachsen, sie selber ist beruflich selbstständig. Renata Siegrist sieht arbeitsintensiven Monaten entgegen, stellt sich das Jahr 2019 aber auch erfüllend vor, weil sie als Grossratspräsidentin das tun wird, was sie am liebsten macht: unter Menschen sein und mit Menschen arbeiten. Von Zofingen nach Südafrika Renata Siegrist ist in Zofingen geboren und aufgewachsen, seit fast 30 Jahren lebt sie wieder dort. Sie ist die Älteste von drei Geschwistern, dazu haben bei der Familie Pflegekinder gelebt und die Mutter hatte stets ein offenes Haus. Sie sei behütet aufgewachsen, wenn auch nicht wohlhabend. Die Mutter von Renata Siegrist stammte aus dem Südtirol. Dort, wo noch der romanische Dialekt Ladinisch geredet wird, hat Renata Siegrist jeweils die Sommerferien beim Grossvater auf dessen Bauernhof verbracht und bereits als Kind drei Sprachen gesprochen. Dass ihre Mutter im biederen Zofingen der 1960er Jahre eine Ausländerin war, bekam Renata Siegrist aber zu spüren: «Meine Geschwister und ich waren zwar durch und durch Schweizer, aber wir haben die Diskriminierung, die man damals ‹Tschinggen› entgegenbrachte erlebt», sagt sie. Rückblickend sei sie dadurch stärker geworden und habe gelernt, sich durchzusetzen und zu positionieren. Mit 19 Jahren und abgeschlossener Lehre als Medizinische Praxisassistentin im Sack, wollte Siegrist der Kleinstadt entfliehen. Mit ihrem damaligen Freund und jetzigen Mann ist sie weggezogen, zuerst nach Baden, dann nach Winterthur und schliesslich nach Südafrika, wo es den Ehemann beruflich hin verschlagen hat. Das Leben als Expat sei eine «wunderbare Zeit» gewesen, wenn auch nicht nur leicht, denn das Land schlitterte kurz vor der Rückkehr der Familie 1990 an einem Bürgerkrieg vorbei. Die Faszination für Afrika ist geblieben, Siegrists reisen fast jährlich zurück und bleiben beeindruckt. «Es ist hierzulande den Wenigsten bewusst, wie sehr wir auf der Sonnenseite stehen, während die Menschen an den meisten Orten der Welt gegen Armut und Korruption kämpfen müssen», sagt Renata Siegrist. Dass sie die Dritte Welt kennen gelernt hat, habe ihr Verständnis für andere Kulturen vermittelt, sowie Toleranz, Empathie und Wertschätzung für das gebracht, was sie hat. Kanton kommt vor der Region Dennoch weiss Renata Siegrist wo sie hingehört: «Ich bin mit Herz und Seele Zofingerin», stellt sie klar. Wo es «vernünftig» sei, werde sie sich auch als Grossratspräsidentin für ihren Bezirk starkmachen, schliesslich sei einem die Heimat immer am nächsten. Aber sie habe in erster Linie natürlich die Anliegen des ganzen Kantons im Fokus. Siegrist sieht Parallelen zu ihrem Beruf als Feldenkrais-Pädagogin: «Ich kann nicht nur den Fuss von jemandem behandeln, wenn dieser schmerzt, sondern muss den ganzen Körper im Fokus haben», sagt sie. Nicht anders in der Politik: Um das Richtige für den Kanton als Ganzes zu erreichen, müssten Einzelinteressen, regionale wie persönliche, im Hintergrund bleiben und in einem grösseren Rahmen gedacht werden — egal ob bei der Gesundheitsversorgung oder in der Schulpolitik. Renata Siegrists politische Themen liegen vor allem im Bereich Gesundheit und Soziales. Nach der Rückkehr aus Südafrika ist sie durch ihre Wahl in die Schulpflege zur Politik gekommen, zunächst bei der FDP. Sie verfolgt eine Politik der kleinen Schritte, um das grosse Ganze zu erreichen. So habe sie den Grundstein dafür gelegt, dass Zofingen heute ein solides Betreuungskonzept hat. «Ich bin stolz darauf, dass ich dieses Fundament vor langer Zeit legen durfte».

Erste Sitzung des Grossen Rats 2019 Vier neue Mitglieder und Geld für den Legionärspfad Die erste Sitzung des Aargauer Grossen Rates im neuen Jahr wird kurz ausfallen: Sie ist auf zwei anstatt drei Stunden angesetzt. Das Haupttraktandum bilden die Wahlen für das Präsidium, das Vize- und das zweite Vizepräsidium. Renata Siegrist-Bachmann wird, als Vizepräsidentin von 2018, heute zur Grossratspräsidentin gewählt. Edith Saner (CVP) wird neue Grossratsvizepräsidentin, Pascal Furer (SVP) zweiter Grossratsvizepräsident. Weiter werden vier neue Grossratsmitglieder vereidigt: Franziska Stenico-Goldschmid (CVP), Gabi Lauper Richner (SP), Markus Dietschi (Grüne) und Roland Kuster (CVP). Sie rücken für zurückgetretene Parteikollegen in den Grossen Rat nach.

Trotz der Kürze der Sitzung stehen auch Sachgeschäfte auf der Traktandenliste. Das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) beantragt einen Kredit von 1,285 Millionen Franken für die Überführung des Pilotprojekts Legionärspfad Vindonissa in den ordentlichen Betrieb. Eine Mehrheit der Kommission BKS unterstützt den Verpflichtungskredit. Der Legionärspfad wurde bisher unter anderem mit Beiträgen aus dem Swisslos-Fonds finanziert. Diese Finanzierung ist per Ende 2018 ausgelaufen. Weitere Traktanden sind unter anderem ein CVP-Vorstoss betreffend einer obligatorischen frühen Sprachenförderung für fremdsprachige Kinder und ein Vorstoss von Sander Mallien (GLP) über die Ausschöpfung von Optimierungs- und Sparpotenzialen bei den Aargauer Kantonsschulen.Von den Grünen stehen zwei Vorstösse zum Ausstieg der Aargauischen Pensionskasse und der Aargauischen Kantonalbank aus Investitionen in fossile Energien zur Debatte. Der Regierungsrat lehnt beide Motionen ab. (eva)