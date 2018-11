In den letzten Monaten hat der Gemeinderat die Entwicklungsschwerpunkte und Zielsetzungen für die Amtsperiode 2018–2021 definiert. Nun will er mit der Bevölkerung in einen Dialog über die an der Strategiesitzung vom 17. September bereinigte Fassung eintreten. Zu diesem Zweck lädt er Interessierte am Samstag zu einer Forumsveranstaltung in die Schulanlage Stock ein. Was fehlt in der Entwicklungsplanung? Wo sollten andere Akzente gesetzt werden? Auf diese Fragen erwartet der Gemeinderat vonseiten der Bevölkerung gegebenenfalls Antworten. Er werde Hinweise gerne entgegennehmen, schreibt der Gemeinderat in der Einladung. Und er werde «entsprechend seiner Aufgabe und Rolle als strategisch verantwortliche Behörde darüber entscheiden, wie mit diesen Hinweisen umgegangen werden kann».

Zwei Strategiepapiere

Zwingende Diskussionsbasis sind die beiden Strategiepapiere «Mögliche Entwicklungsschwerpunkte 2018–2021» und «Schwerpunkte und Zielsetzungen in der Amtsperiode 2018–2021». Auf fast 40 Seiten listet das zweitgenannte Dokument die Erwägungen und Ziele des Gemeinderates in total 29 Aufgabenbereichen auf. Beispielsweise zum Themenfeld «Externe Zusammenarbeit», das über den Gemeindebann hinaus interessiert. Wie der Gemeinderat im Papier «Mögliche Entwicklungsschwerpunkte» festhält, ist die Gemeinde Küttigen «offen für Kooperationsprojekte – situativ, nach Bedarf und nach sorgfältiger Prüfung».

Konkret heisst das, dass sich Küttigen in diversen Kooperationsgefässen wie «aarau regio» und dem Abwasserverband aktiv einbringt. Terminvorgabe: «Laufend.» Auch pflegt die Gemeinde eine aktive Zusammenarbeit mit dem Jurapark. «Der Entscheid über weitere 10 Jahre Verbleib im Jurapark», liest man, «ist in der Bevölkerung breit diskutiert und abgestützt.» Passieren soll das in den Jahren 2019/2020, etwa im Rahmen von Informationsveranstaltungen mit Vertretern des Juraparks. Kategorisch ausgeschlossen wird dagegen eine Beteiligung am Aarauer Fusionsprojekt einer «neuen Kantonshauptstadt». «Ein Wiedereintritt ins Projekt ‹Zukunftsraum›», so der Gemeinderat, «ist kein Thema.» Der Prozess mit den im Projekt verbliebenen Gemeinden werde derweil genau beobachtet.

Strategie «Küttigen 2030»

Gegen Ende der laufenden Legislatur soll eine langfristige Strategie «Küttigen 2030» samt dazu gehörenden Entwicklungsmassnahmen erarbeitet worden sein. Für die Legislatur 2022–2025 soll dann «eine Neukonzeptionierung oder Überarbeitung der Instrumente» (wie zum Beispiel Gemeindeentwicklungskonzept, Schwerpunkte und Zielsetzungen) – eventuell unter Einbezug eines externen Beraters – geprüft werden.