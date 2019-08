Zuvor lief es wie am Schnürchen. Man wuchs ab Mitte der 90er-Jahre im zweistelligen Bereich, leistete Pionierarbeit in der ethischen Kleiderproduktion, ein Vorzeige-Projekt, dessen Schöpfer 2005 von Ernst&Young zum Unternehmer des Jahres gekürt wurde. «Cornelius war ein genialer Macher, aber als Geschäftsführer hätte er wohl früher Verantwortung abgeben müssen», sagt Joss.

Cornelius wollte wachsen. Am stärksten war Switcher immer schon im Firmenkundengeschäft. Aber Potenzial versprach sich der Gründer vom Retailgeschäft, der Mode, die alle paar Monate eine andere Richtung einschlägt. 2004 begann Switcher also die Kollektionen auszuweiten. Outdoorkleider, Softshelljacken und dergleichen. Das Geschäft wuchs rapid. Was auch an einem «relativ genialen System» von Cornelius lag, erklärt Joss: «Jeder, der einen Franchise-Laden eröffnete, bekam von uns eine fast vollständige Rücknahmegarantie. Sie hatten also fast kein Risiko.»

Eine millionenschwere Retourenwelle

Ende Jahr schwappte eine Retourenwelle über Switcher herein. Eine fast 20 Millionen Franken schwere. «Dieses Geld aber war investiert. Man hat die Retouren wohlwollend ignoriert und damit gerechnet, dass man sie irgendwann schon verkaufen wird», erzählt Joss. Bei den Basics war das kein Problem, bei der Retailware schon. Joss: «Man hätte sie liquidieren müssen. Aber das ging nicht. Die Menge war zu gross.» Also legte man Überlager an. Grosse Teile davon wurden nach dem Konkurs in den Balkan verhökert.

Cornelius musste das Aktienkapital öffnen, holte einen befreundeten schwedischen Investor an Bord. Vergass aber das Kleingedruckte im Investorenvertrag. Und so verlor er trotz Aktienmehrheit die Stimmenmehrheit. Es kam zum Zerwürfnis zwischen Gründer und Investor, während Fehleinschätzungen zum Ausbau der Lagerbestände führten. «Eigentlich hätte man diese abschreiben müssen, aber man hat deren Wert buchhalterisch hochgehalten», sagt Joss.

So kaufte Cornelius die Anteile der Schweden 2010 mithilfe eines indischen Produzenten zurück. Seit 30 Jahren arbeitete er mit der Prem-Familie zusammen.