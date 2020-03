Über 700 Aargauer in Drogen-Programm, doch wer kümmert sich um alte Süchtige?

Seit 1975 gibt es in der Schweiz eine gesetzliche Grundlage, welche die sogenannte substitutionsgestützte Behandlung bei einer Opioidabhängigkeit ­ermöglicht. Ziel einer solchen Behandlung ist es, den Heroinkonsum durch ein legales Medikament mit ähnlicher Wirkung zu ersetzen und so die körperliche und psychische Stabilisierung sowie die soziale Integration der Abhängigen zu erreichen. Am häufigsten wird hierzu Methadon verwendet. Die Kantone bewilligen und beaufsichtigen die Behandlungen. 2018 waren 718 Aargauerinnen und Aargauer in einem sogenannten Substitutionsprogramm. Die Mehrheit wurde mit Methadon behandelt (57,1 Prozent). 23,3 Prozent erhielten retardiertes Morphin. Im Substitutionsprogramm sind deutlich mehr Männer (514) als Frauen (204). Das zeigt die Statistik des Bundesamtes für Gesundheit. Dazu kommen die aktuell 26 Personen, die im Ambulatorium für Substitutionsbehandlung der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) pharmazeutisch hergestelltes Heroin erhalten.

Serie: Was kam nach dem Letten? Am 14. Februar 1995 wurde in Zürich die offene Drogenszene auf dem stillgelegten Bahnhof Letten geräumt. In den Jahren zuvor pendelten viele Süchtige aus dem Kanton Aargau regelmässig nach Zürich, um sich zuerst auf dem Platzspitz und später auf dem Letten mit Heroin zu versorgen. Studien zeigen, dass etwa jede zehnte süchtige Person aus dem Aargau kam. Die AZ beleuchtet in einer dreiteiligen Serie, wie sich der Kanton nach der Schliessung der offenen Szenen um die Süchtigen gekümmert hat und wie es jenen, welche die Drogenhölle überlebt haben, 25 Jahre später geht.

Die Anzahl Personen in einem Substitutionsprogramm unterliegt seit 1999 keinen grossen Schwankungen. Am wenigsten Aargauerinnen und Aargauer waren 2014 in einer Behandlung, nämlich 680. 2010 waren 872 Personen substituiert. Die Statistik räumt auch mit dem Mythos auf, dass junge Menschen – abgeschreckt von den Bildern der offenen Drogenszenen – die Finger von Heroin lassen. Zwar waren die meisten Personen (56,6 Prozent) in einer Substitutionsbehandlung zwischen 40 und 54 Jahre alt. Aber immerhin 229 Personen waren jünger als 40, was 31,9 Prozent entspricht. Zwölf von ihnen waren gar unter 25. Als 1995 die offene Drogenszene auf dem stillgelegten Bahnhof Letten in Zürich geschlossen wurde, waren sie knapp geboren.

