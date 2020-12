Über 200 Personen liegen wegen Covid-19 in Aargauer Spitälern

Auf einer Intensivstation lagen 38 der Spitalpatienten, zwei mehr als am Freitag. Wie der Kanton am Dienstag auf seiner Website mitteilte, gab es auf den Intensivstationen noch 24 freie Betten.

Im Aargau wurden am Montag 304 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet. Am Sonntag waren 198, am Samstag 379 und am Freitag 415 neue Fälle registriert worden. Per Montag wurden im Aargau insgesamt 22'362 bestätigte Infektionen gezählt. Bisher starben im Aargau 271 Menschen an den Folgen von Covid-19. Darunter ist ein Todesfall, der am Montag verzeichnet wurde.