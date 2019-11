Tumblerbrand verwüstet Wohnung – 120 000 Franken Sachschaden ++ Neulenker verunfallt – Führerausweis weg

Ein Tumblerbrand verwüstete am Mittwoch eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohnerin musste sich ins Spital begeben.

Am Freitag suchte eine 70-jährige Autolenkerin die Einfahrt zum Einkaufszentrum. Dabei befuhr sie den Gehweg und am Schluss den Anfangsteil der Treppe. Ihr Fahrzeug blieb sodann stecken.

Ein 37-jähriger Kosovare verlor auf der A1 bei Rothrist die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Dabei wurde der Lenker sowie dessen Beifahrer leicht verletzt.

Polizei und Grenzwache stoppten am Samstagabend in Frick ein Auto mit drei Litauern. Darin fanden sich Drogen sowie mögliche Einbruchsutensilien. Das Trio wurde für weitere Ermittlungen festgenommen.

Zwei unbekannte Männer raubten die «TAMOIL – Avec Shop»-Filiale an der Hauptstrasse in Frick aus. Der Wert des Diebesgutes beträgt einige tausend Franken. Die Täter konnten flüchten, die polizeiliche Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Zudem werden Augenzeugen gesucht.

Ebenfalls am Montagabend wurden in Unterentfelden zwei Senioren beim Überqueren der Strasse angefahren. Der eine erlitt Knochenbrüche, der andere Schürfungen.

Am Montagabend wurde in Wohlen eine Frau beim Überqueren eines Fussgängerstreifens angefahren. Sie erlitt leichte Prellungen.

Der 21-jährige Hyundai-Fahrer war um 22.40 Uhr auf der Muhenstrasse in Oberentfelden unterwegs. Als er nach rechts abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Auto und verunfallte. Der Hyundai prallte gegen eine Lichtsignalanlage und überschlug sich, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Ein 21-jähriger Neulenker hat am Mittwochabend in Oberentfelden einen Selbstunfall verursacht. Er blieb unverletzt, sein Beifahrer musste zur Kontrolle ins Spital.

In der Nacht auf Samstag ist ein unbekanntes Fahrzeug mit einer Baustellenabschrankung und der Lichtsignalanlage kollidiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrzeuglenker weg.

Muhen, 2. November: Zwei Verletzte nach einer Frontalkollision – ein Lenker war zuvor kurz eingeschlafen

Kurz vor 7 Uhr sind am Samstagmorgen in Muhen zwei Autos frontal ineinandergesteossen, weil einer der Lenker zuvor eingeschlafen war. Ein drittes Fahrzeug wurde dabei ebenfalls beschädigt. Die Lenker der beiden Autos wurden verletzt.

Suhr, 1. November: 28-Jähriger überschlägt sich mit Auto zwei Mal

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 14.45 Uhr auf der A1 bei Suhr in Fahrtrichtung Bern. Ein 28-jähriger Schweizer fuhr auf dem auf dem Überholstreifen und beschleunigte seinen Ford Mustang, sodass sein Heck ausbrach. In der Folge schleuderte er über den Normalstreifen, geriet in den Grünstreifen worauf sich das Fahrzeug zwei Mal überschlug und im Wiesland zum Stillstand kam.

Der Lenker wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von 40'000 Franken. Die Kantonspolizei nahm ihm den Fahrausweis auf der Stelle ab.

Menziken, 31. Oktober: Einfamilienhaus fällt Flammen zum Opfer

Am Donnerstag brannte ein Einfamilienhaus bis auf die Grundmauern nieder. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

