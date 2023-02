Türkei/Syrien Halbe Million aus dem Swisslos-Fonds: Kanton Aargau spendet Rekordbetrag für Erdbebenopfer Der Kanton Aargau beteiligt sich mit 500'000 Franken an der Nothilfe für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Das Geld kommt aus dem Swisslos-Fonds und geht an die Glückskette

Vielen Menschen wurde durch das Erdbeben die Existenzgrundlage genommen. (Im Bild: Hatay, Türkei, 23. Februar 2023) Erdem Sahin/EPA

Mehrere Erdbeben erschütterten Anfang Februar die Türkei und Syrien. Das stärkste hatte eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala. Unzählige Gebäude stürzten ein, raubten den Menschen dort Existenzgrundlagen – und Familienmitglieder. Laut Behördenangaben starben in den beiden Ländern weit über 40’000 Menschen, weitere 80’000 wurden verletzt.

Eine Tragödie, die in weiten Teilen der Erde grosse Betroffenheit ausgelöst hat. So auch im Aargau: Privatpersonen und Geschäfte lancierten Solidaritätsaktionen, sammelten Geld und Hilfsgüter. Nun beteiligt sich auch der Kanton offiziell – und das durchaus grosszügig. Der Regierungsrat hat entschieden, 500’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds für die Betroffenen der Erdbeben zu spenden.

Mit diesem Beitrag führe der Aargau seine langjährige Tradition fort, Menschen in Not mit Mitteln aus dem Swisslos-Fonds zu unterstützen, heisst es in der Mitteilung des Kantons dazu. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise 600’000 Franken für die Opfer des Kriegs in der Ukraine gespendet, das allerdings in zwei Teilen (200’000 und 400’000 Franken). Damit ist auch klar: Die halbe Million für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ist der grösste Einzelbetrag, den der Regierungsrat bislang als Nothilfe oder Solidaritätsaktion gesprochen hat.

Das Geld wird, wie auch in der Vergangenheit üblich, an die Glückskette überwiesen, die bereits seit Jahren in der Nähe des Katastrophengebiets in Syrien tätig ist. Zurzeit konzentrieren sich die Hilfsorganisationen auf die Personensuche sowie auf die Bereitstellung von Wasser, Nahrung, und Notunterkünften.